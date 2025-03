Zubeldía cita equívoco do VAR em pênalti e analisa eliminação do São Paulo: "Há coisas a melhorar"

Na noite desta segunda-feira, o São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista ao perder para o Palmeiras na semifinal, por 1 a 0, no Allianz Parque. O Choque-Rei ficou marcado por um pênalti polêmico assinalado pelo árbitro, e a cobrança de Veiga deu a classificação ao Verdão. O técnico tricolor Luis Zubeldía, por sua vez, ficou indignado com a arbitragem da partida.

Zubeldía foi enfático ao apontar que 'erros' como esse não podem mais acontecer no futebol atual, principalmente pela presença do VAR. O argentino destacou que o pênalti foi "uma vergonha" e lamentou a marcação que levou à eliminação tricolor.

"Eu acredito que o que aconteceu hoje não pode acontecer mais. Um lance em que o árbitro pode se equivocar, como se equivocou, mas o VAR não pode se equivocar e não chamar. Estamos em 2025, com gente supostamente preparada para apitar. E esse tipo de situação é... Eu sou um defensor ferrenho do VAR. Por isso estou chateado esta noite, porque dois profissionais que manejaram o VAR nem falaram para o árbitro sobre o pênalti, que apitou um pênalti há 30 metros", disse o treinador em coletiva de imprensa.

"Isso acaba estragando o trabalho dos jogadores, o trabalho dos dirigentes, do presidente, de todos, por uma ação que hoje não pode passar, não como acontecia antes. Isso acontecia antes, quando ainda não havia tecnologia. Hoje, o que aconteceu neste jogo não pode passar. O que aconteceu neste jogo, com essa ação, foi uma vergonha. O que mais lamento é que este tipo de situação, uma ação como essa prejudica todo o espetáculo, sobretudo para nós, que saímos golpeados dessa injustiça", complementou.

À parte do pênalti, Zubeldía também analisou o clássico pelo lado são-paulino. Na visão do técnico, o São Paulo até começou bem o clássico, mas sofreu com a falta de grandes oportunidades criadas. Segundo ele, ainda há espaço para melhora.

"Começamos bem. A ideia era ter o domínio e depois encontrar espaços. Enfrentamos uma equipe forte defensivamente também, que tinha seus jogadores importantes, e possivelmente nos faltou... acredito que poderíamos ter criado mais nos últimos 15, 20 minutos, porque lançamos muitos jogadores ofensivos. Mas apesar de não termos tido muitas situações claras (de gol), creio que fizemos um bom trabalho. O que eu digo é que o plantel está bem, luta e trata de se impôr em todos os jogos", declarou.

"Mas suponho que há coisas a melhorar. E essa profundidade que queremos em determinados jogos, parece que vamos conseguindo com o decorrer das partidas. Hoje, jogamos em um campo difícil, contra um rival difícil. Eles também tiveram poucas situações de gol. Sabíamos que seria uma partida parelha, muito travada, e quem tivesse as oportunidades tinha que aproveitá-las, não? E acredito que o árbitro os colocou em uma boa posição para sair na frente no marcador. Tivemos uma oportunidade clara de Calleri, e no segundo tempo tivemos algumas. Nesse resultado, o que mais me preocupa é que um árbitro apite assim, e os que estão no VAR terminem atuando dessa forma", finalizou o argentino.

Com a eliminação no Paulista, o São Paulo agora terá o calendário livre até o início do Campeonato Brasileiro. O Tricolor estreia na Série A contra o Sport, no próximo dia 30 de março, às 16h (de Brasília), no Morumbis.