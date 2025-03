Zagueiro Juninho realiza primeiro treino com elenco do Internacional

O Internacional contou com uma importante novidade no treino desta terça-feira pela manhã. O zagueiro Juninho realizou sua primeira atividade sob o comando do técnico Roger Machado no CT do clube.

"Novidade no treinamento! Zagueiro Juninho faz a primeira atividade com o elenco", destacou o Colorado nas redes sociais.

Aos 30 anos, Juninho foi contratado pelo Internacional junto ao Midtjylland FC, da Dinamarca. Ele assinou contrato com a equipe de Porto Alegre até o final de 2027.

Antes da passagem pela Europa, Juninho defendeu importantes times brasileiros, como Bahia (2019/21), Atlético-MG (2018), Palmeiras (2017) e Coritiba (2015/17).

O zagueiro de 1,85m já comemorou títulos importantes na carreira: Campeonato Paranaense (2017), Campeonato Baiano (2020), Copa do Nordeste (2021), Taça da Dinamarca (2022) e Liga Dinamarquesa (2024).