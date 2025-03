Vitor Roque encanta Palmeiras em 75 minutos com quase assistência e pênalti

Vitor Roque não fez gol ou deu assistência em sua estreia pelo Palmeiras, mas quem esteve no Allianz Parque ficou satisfeito com o que viu nos 75 minutos em que ele esteve em campo na vitória contra o São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

O novo camisa 9 do Palmeiras foi o atleta mais celebrado pela torcida antes e depois de deixar o campo de jogo. O Allianz Parque comemorou demais o anúncio de Vitor Roque no time titular do Palmeiras antes de a bola rolar, e ele foi ovacionado ao ser substituído na parte final do 2º tempo mesmo sem balançar as redes.

A atuação de Vitor Roque empolgou a torcida. O jovem sofreu o pênalti convertido por Veiga, que deu a classificação ao Palmeiras, e ainda achou belo passe para deixar Facundo Torres cara a cara com Rafael, mas o uruguaio desperdiçou grande chance. Em todas ações com a bola, Vitor mostrou que o Alviverde ganhou um baita upgrade como referência no ataque.

O jogador deixou a partida na maca, mas não preocupa para as finais. Vitor Roque foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo e deixou o campo no carrinho após sentir câimbras. Apesar de chegar no meio da temporada europeia, o atleta não estava ganhando uma minutagem alta no Real Bétis.

A estreia de Vitor Roque foi muito celebrada pelo goleiro Weverton. Um dos líderes da equipe, o veterano exaltou a diretoria do Palmeiras por buscar um jovem de grande projeção que estava no Barcelona.

Muito importante. A gente sabe o quanto ele vai ser importante e o grande jogador que ele é. Chegou e se adaptou muito rápido, já começou jogando. Se entregou ao máximo. É um cara que luta muito, vai nos ajudar muito. Feliz pela grande contratação que o Palmeiras fez. Não é toda hora que você vê um clube brasileiro ir no Barcelona e contratar um jogador de 20 anos. O Palmeiras ir até o Barcelona e comprar um jogador que tem uma projeção tão grande como o Vitor Roque... Temos que aplaudir o que foi feito e estamos felizes de tê-lo aqui. Foi uma grande contratação. Weverton, em entrevista na zona mista após a partida

O Palmeiras fará a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians. As datas e os horários da decisão serão decididos em reunião dos clubes com o Conselho Técnico da FPF na tarde desta terça-feira.

A partida decisiva será na Neo Química Arena. O Alvinegro é o dono da melhor campanha geral do estadual e ganhou o direito de fazer o segundo jogo da final em casa.