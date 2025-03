Vice-líder Minas vence Blumenau e encosta no Cruzeiro pela Superliga masculina

Nesta terça-feira, pela 19ª rodada da Superliga masculina de vôlei, o Minas recebeu o Blumenau na Arena UniBH e venceu por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 25/19 e 25/18.

Com o resultado, a equipe, vice-líder da competição, alcançou 44 pontos e grudou no Cruzeiro, dono da ponta com 45 somados. Do outro lado, o Blumenau seguiu em oitavo, com os mesmos 20 conquistados.

O Minas retorna às quadras no próximo domingo, contra o Suzano, pela 20ª rodada da Superliga masculina. A partida acontece às 20h (de Brasília), na Arena Suzano. Também pela 20ª rodada da competição nacional, o Blumenau encara o São José dos Campos, no Ginásio Sebastião Cruz. O jogo está marcado para a próxima segunda-feira, às 18h.

No primeiro set, o Minas não deixou o adversário ficar em vantagem em momento algum. Apesar de ter visto o Blumenau encostar na reta final, com 21 a 19 no marcador, os donos da casa seguiram focados e fecharam por 25 a 20.

Já no segundo, o Blumenau esteve à frente até o 13º ponto, quando viu o Minas virar para 14 a 13. Assim, os visitantes não conseguiram manter o mesmo ritmo e viram a derrota por 25 a 19.

Assim como no primeiro, o Minas não deixou o adversário com a vantagem no marcador. Desde o início do set a equipe ditou o ritmo e venceu por a 25 a 18.