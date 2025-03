Torcida acata pedido de Abel, tem rara união e empurra Palmeiras para final

Abel Ferreira cobrou união da torcida do Palmeiras após a classificação inesperada para ao mata-mata do Campeonato Paulista. E foi isso que os torcedores fizeram no Allianz Parque, na última segunda-feira, para empurrar o Alviverde à sexta final seguida no estadual.

O que aconteceu

A torcida do Palmeiras teve rara união nos últimos tempos para o jogo contra o São Paulo. Todas as torcidas organizadas do Alviverde combinaram antes do duelo de cantarem as mesmas músicas e unirem as baterias para criar uma atmosfera diferente.

Os torcedores comuns compraram a ideia, e os mais de 38 mil presentes fizeram uma grande festa. No final do ano passado, diversos vídeos viralizaram nas redes sociais de desentendimento entre torcedores comuns e organizados — os comuns não concordavam com as críticas exageradas ao time e ao técnico Abel Ferreira.

O movimento foi um pedido de Abel Ferreira após a classificação apenas na última rodada da fase de grupos do Paulistão. O técnico ressaltou a importância do apoio dos torcedores nas horas boas e ruins.

Queria lembrar o torcedor palmeirense que estamos vivendo o período mais vitorioso da história do clube. Fico triste e desiludido quando vejo torcedores pensando que só o treinador é o 'burro'. Depois que as coisas acontecem, é muito fácil. Mesmo com um elenco extremamente curto, temos que dar respostas, mas não se deixem influenciar por nada. O Palmeiras nunca teve força na mídia e nunca vai ter. Temos que nos unir mais do que nunca. Unidos somos temidos. Vamos lutar contra tudo e contra todos. Por favor, vamos nos unir. Abel Ferreira, em entrevista coletiva após a vitória por 3 a 2 contra o Mirassol.

A torcida jogou junto contra o São Paulo. Os jogadores que estiveram em campo confirmaram que sentiram uma atmosfera diferente.

"O ambiente que se viveu hoje é uma coisa incrível. Eu estava olhando tudo ao redor [após o jogo] por que gosto muito disso. Estou desfrutando muito porque é incrível como a torcida apoia o time", disse o uruguaio Emiliano Martínez na zona mista.

"A energia da torcida hoje foi muito importante. Atmosfera que fez toda a diferença. Quem esteve aí sabe que foi um jogo difícil, que o São Paulo esteve com a posse de bola, não é de costume com a nossa casa. Somos mais dominantes, criamos mais chances, mas esse era o tipo de jogo que se desenhou. Tínhamos o objetivo de chegar à final e não importa de que forma", acrescentou Weverton.

"Percursor" do movimento, Abel Ferreira também fez questão de exaltar a energia da arquibancada.

"A torcida, quando quer e quando se junta, arrepia. Nós sentimos a vibração! É isso que eu peço, estejam juntos em todos os momentos. Precisamos muito da força deles. Houve momentos no jogo em que o São Paulo nos deu dificuldade e a força da torcida nos deu energia extra", disse Abel.

A torcida do Palmeiras terá uma nova chance de mostrar essa nova cara no primeiro jogo da final do Paulistão. Como o Corinthians fez a melhor campanha geral, o jogo decisivo será na Neo Química Arena.