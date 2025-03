Sem Cubarsí, Barcelona divulga lista de relacionados para o duelo contra o Benfica na Liga dos Campeões

Nesta terça-feira, o Barcelona encara o Benfica, às 14h45 (de Brasília), pela partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Horas antes da bola rolar, o clube catalão divulgou a lista dos 23 relacionados do treinador Hansi Flick para o duelo.

O principal desfalque do Barcelona para o jogo é o zagueiro Pau Cubarsí, que foi expulso logo aos 22 minutos do primeiro tempo na partida de ida. O jovem de apenas 18 anos disputou todos os nove jogos da equipe nesta Liga dos Campeões, sendo titular em oito oportunidades.

Além dele, Hansi Flick não vai poder contar com os lesionados Marc Ter Stegen, Andres Christensen e Marc Bernal.

Com a vitória no jogo de ida, por 1 a 0, na última quarta-feira, com gol de Raphinha, o Barcelona tem a vantagem de jogar pelo empate diante do Benfica para garantir vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões.

O clube português precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Uma vitória do Benfica por um de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

Confira a lista completa dos relacionados do Barcelona

Goleiros: Wojciech Szczesny, Iñaki Pena e Diego Kochen



Defensores: Alejandro Baldé, Ronald Araújo, Iñigo Martínez, Eric García, Jules Koundé, Héctor Fort e Gerard Martín



Meias: Gavi, Pedri, Pablo Torre, Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo e Frenkie De Jong



Atacantes: Ferrán Torres, Robert Lewandowski, Ansu Fati, Raphinha, Pau Victor e Lamine Yamal