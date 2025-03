São Paulo vê "pênalti vergonhoso", e Palmeiras tira onda: "Ficaram em choque"

O São Paulo se manifestou rapidamente após a eliminação do Campeonato Paulista nesta segunda-feira. Após o polêmico pênalti que deu a vitória ao Palmeiras, a conta oficial do Tricolor fez uma publicação e afirmou que a marcação foi "vergonhosa".

O Verdão, por sua vez, provocou: "Resumão do Choque-Rei: eles encontraram o Rei e ficaram em choque", escreveu o Palmeiras em post feito em seu perfil no Instagram.

A publicação do São Paulo nas redes sociais, inclusive, nem colocou o nome do Palmeiras no placar. O clube escreveu que a arbitragem venceu o Tricolor por 1 a 0.

"Fim de jogo: Arbitragem 1×0 São Paulo. Após um pênalti vergonhoso para os donos da casa, o São Paulo encerra sua participação no Paulista", escreveu a equipe são-paulina.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

O lance em questão aconteceu aos 46 minutos do primeiro tempo, já nos acréscimos. Rafael errou a saída de bola e Vitor Roque recuperou para o Palmeiras. Arboleda 'derrubou' o atacante do Verdão e a arbitragem assinalou a penalidade máxima, convertida por Veiga.

Após a eliminação no Paulista, o São Paulo agora terá o calendário livre até o início do Campeonato Brasileiro. O Tricolor estreia na Série A contra o Sport, no próximo dia 30 de março, às 16h (de Brasília), no Morumbis.

O Palmeiras, por sua vez, tem os dois jogos da final, contra o Corinthians. O primeiro, deve ser disputado no próximo domingo, no Allianz Parque. O segundo acontece na Neo Química Arena.