Santos oficializa chegada da lateral Leandra, artilheira da Copinha feminina

Na tarde desta terça-feira, o Santos anunciou a chegada de mais um reforço para a equipe feminina. O Alvinegro Praiano contratou Leandra, artilheira e melhor jogadora da última edição da Copinha feminina. A lateral assinou vínculo até 31 de dezembro de 2025.

Natural do Rio de Janeiro (RJ), Leandra foi revelada nas categorias de base do Fluminense. A defensora de 20 anos foi contratada pelo Santos depois de se destacar na Copinha - somou quatro gols e uma assistência em nove jogos.

Logo que chegou ao clube, a lateral passou por período curto na categoria sub-20 das Sereias da Vila. Rapidamente, chamou a atenção do técnico Caio Couto e foi promovida à equipe principal.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sereias da Vila (@sereiasdavilaoficial)

"É um sonho de criança realizado! Muito feliz por essa oportunidade de defender esse clube gigantesco que é o Santos. Prometo trabalhar bastante pra conseguir ajudar a equipe e o Santos a conquistar o lugar onde merece estar, na elite do futebol", declarou a jogadora.

Neste 2025, o Santos feminino viverá uma realidade um pouco diferente da qual está acostumado. No fim do ano passado, a equipe foi rebaixada e, agora, disputará a Série A2 do Campeonato Brasileiro. O time também briga pelo Campeonato Paulista e pela Copa do Brasil.

O Santos chega para esta temporada com o elenco bastante modificado. Mais de 15 jogadoras deixaram a equipe ao fim do ano passado e o clube se reforçou no mercado. No comando técnico, Caio Couto foi mantido e espera ajudar o time a garantir o retorno à Série A1 do Brasileirão Feminino.