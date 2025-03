Santos goleia Juventude de virada e avança às oitavas de final da Copa do Brasil sub-17

Na tarde desta terça-feira, a equipe sub-17 do Santos goleou o Juventude de virada, por 7 a 1, e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil da categoria. Vinícius Fabri (3x), Davi Santos (2x) e Nadson anotaram os gols dos Meninos da Vila, enquanto Lucas Telles anotou para o Juventude no CT Rei Pelé.

Agora, o sub-17 do Santos aguarda a definição do resultado do Grupo 15 para saber quem será seu adversário na semifinal. Internacional e Chapecoense se enfrentam neste momento no Sul.

Os gols do jogo

O placar da partida foi aberto aos seis minutos pelo Juventude. Em cobrança de falta para dentro da área, o goleiro Arthur do Vale tocou na bola. Ela bateu no travessão e bateu nas costas do arqueiro novamente. Lucas Telles, então, só completou para o fundo das redes.

Com 38 minutos no relógio, o Santos deixou tudo igual no marcador. O goleiro do Juventude errou na saída de bola e perdeu perto da linha lateral. Davi Santos recuperou para o Peixe, cruzou para a área, e Vinícius Fabri acertou um bonito voleio para empatar o jogo.

Já nos acréscimos da primeira etapa, o Santos virou o jogo. Após cruzamento, o goleiro do Juventude socou a bola, mas ela sobrou com Nadson do lado direito da grande área. O jogador cruzou rasteiro para Davi Santos, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. Aos dois minutos do segundo tempo, o Santos ampliou a vantagem. O zagueiro do Juventude bobeou dentro da área e Davi Santos ganhou a dividida. A bola sobrou para Vinícius Fabri, que bateu colocado e fez o terceiro dos Meninos da Vila.

E com oito minutos, o Peixe fez o quarto gol. Nadson foi derrubado na área e a arbitragem assinalou pênalti. O próprio camisa 7 foi para a cobrança e bateu no canto esquerdo. Minutos depois, saiu mais um gol. Fabri enfiou bom passe para Benício dentro da área. O atacante finalizou na saída do goleiro para guardar o quinto do Santos.

Foi com 13 minutos que os Meninos da Vila chegaram ao sexto gol. Lorenzo de Paula partiu pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para dentro da área. Bem posicionado, Fabri apenas empurrou para o fundo das redes. Com 21 minutos, Davi Santos pegou rebote e estufou as redes do Juventude.