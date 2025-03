Santos fecha acordo com empresa para renovar pintura da Vila Belmiro; confira

Com o pai de Neymar à frente do projeto de reconstrução do Santos, o clube está fechando cada vez mais parcerias. Nesta terça-feira, o Peixe anunciou que fechou um acordo com uma empresa para renovar as estruturas internas e externas da Vila Belmiro.

De acordo com o vídeo divulgado pela NR Sports, a nova empresa será responsável por toda a pintura da Vila Belmiro, com a tinta já garantida, e também fará toda a lavagem da área externa do estádio.

Ainda segundo a publicação nas redes sociais, também haverá uma empresa elétrica que terá a responsabilidade de trocar toda a iluminação da Vila.

O pai de Neymar, então, se disse satisfeito com a parceria e destacou a importância da renovação das estruturas do estádio santista.

"Olha, tá vendo, um pouquinho mais de qualidade. Acho que a Vila Belmiro merece esse cuidado que a gente está tentando. O Marcelo [Teixeira, presidente do Santos] me deixou à frente disso, para que a gente reúna esses parceiros. Então, estou falando em nome deles, agradecendo vocês por esse grande acordo", declarou.

O pai de Neymar é quem está à frente do projeto estrutural do Santos e tem tomado as rédeas no planejamento de reconstrução do Peixe, organizado pelo presidente Marcelo Teixeira. Mais cedo, o dirigente detalhou o plano de reforma no CT Rei Pelé.

O projeto de reconstrução do Santos teve início após o retorno à elite do futebol brasileiro e foi muito impulsionado pela volta de Neymar, que trouxe diversos parceiros que tem ajudado o clube com tal plano. Com as dificuldades financeiras, tais acordos são de suma importância.

Recentemente, por exemplo, o Peixe divulgou imagens do vestiário totalmente reformado da Vila Belmiro. Foram feitas mudanças na iluminação, no piso, nas paredes e nos armários. O armário de Neymar até recebeu selos estilizados com a frase "The Prince" (O Princípe, na tradução livre).

Agora, a tendência é que o pai de Neymar siga concretizando mudanças para ajudar no processo de reconstrução santistas.