Salah e Arnold discutem e precisam ser separados em treino do Liverpool

Mohamed Salah e Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, se desentenderam durante o último treino antes do duelo entre a equipe inglesa e o PSG, que decidem a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA nesta terça-feira (11), em Anfield, às 17h (de Brasília).

O que aconteceu

Em vídeo que circula nas redes sociais, Salah discute com o lateral Trent Alexander-Arnold. Em seguida, o ponta vai avançando para cima do lateral inglês e chega a empurrá-lo.

Salah parece rir durante toda a discussão, mas Alexander-Arnold manteve um semblante sério, assim como os colegas ao redor, como Konaté e Harvey Elliott, que seguraram o ponta egípcio indicando que a situação não era apenas uma brincadeira.

O Liverpool venceu a partida de ida das oitavas por 1 a 0, em jogo que foi marcado por um "bombardeio" do PSG, com grande atuação do goleiro Alisson, que evitou uma goleada contra a equipe inglesa. Dessa forma, os Reds só precisam de um empate para avançar no confronto.