Roma renova contrato com Paredes até junho de 2026

Nesta terça-feira, a Roma anunciou a renovação do contrato com Leandro Paredes até junho de 2026. O acordo do volante argentino era válido até o final da temporada de 2025, com a possibilidade de extensão por mais um ano.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por AS Roma (@officialasroma)

Formado na base do Boca Juniors, o jogador tem duas passagens pelo clube italiano, em 2014-15 e 2016-17. Depois, passou por Paris Saint-Germain e Juventus, retornando para a Roma em agosto de 2023 por 2,5 milhões de euros (R$ 16 milhões de reais na cotação atual).

Com essas três passagens, o atleta soma 129 partidas, com dez gols em todos os torneios disputados pela equipe. Na atual temporada, Paredes atuou em 29 jogos, com um gol e duas assistências.

Já na seleção da Argentina, o volante estreou em 2017 e esteve presente na conquista da Copa do Mundo de 2022 e na Copa América de 2021 e 2024.

A Roma volta a jogar nesta quinta-feira contra o Athletic Bilbao pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. Os italianos venceram de virada por 2 a 1, com gol de Shomurodov nos acréscimos do segundo tempo.