Rodada NBA: Jokic comanda Nuggets à vitória em revanche contra o Thunder

A noite desta segunda-feira foi agitada na NBA. 12 jogos movimentaram o dia, que teve como destaque o triunfo do Denver Nuggets por 140 a 127 sobre o Oklahoma City Thunder. As equipes haviam se enfrentado no dia anterior, mas quem saiu vencedor foi a franquia de Oklahoma.

Nesta segunda, o sérvio Nikola Jokic foi o destaque. O pivô foi o autor de um duplo-duplo, com 35 pontos e 18 rebotes. O armador Jamal Murray também foi importante, com 34 pontos. Do lado do Thunder, Shai Gilgeous-Alexander marcou 25 pontos.

O duelo foi equilibrado, com algumas trocas de liderança durante o jogo. Entretanto, no último quarto, Jokic se sobressaiu com 10 pontos marcados e ajudou Denver a abrir vantagem no placar.

Com a vitória, os Nuggets alcançaram sua 42ª vitória na temporada, ocupando a segunda posição da Conferência Oeste. O líder é justamente o Thunder, que sofreu apenas seu 12º revés nesta edição da NBA.

O Denver Nuggets volta às quadras nesta quarta-feira, às 23h (de Brasília), contra o Minnesota Timberwolves. Por sua vez, o Oklahoma City Thunder enfrenta o Boston Celtics no mesmo dia, às 20h30.

Veja outros resultados na NBA nesta segunda-feira:

Atlanta Hawks 132 x 123 Philadelphia 76er



Boston Celtics 114 x 108 Utah Jazz



Brooklyn Nets 111 x 108 Los Angeles Lakers



Miami Heat 102 x 105 Charlotte Hornets



Toronto Raptors 119 x 104 Washington Wizards



Chicago Bulls 121 x 103 Indiana Pacers



Houston Rockets 97 x 84 Orlando Magic



Memphis Grizzlies 120 x 118 Phoenix Suns



San Antonio Spurs 129 x 133 Dallas Mavericks



Golden State Warriors 130 x 120 Portland Trail Blazers



Sacramento Kings 104 x 133 New York Knicks