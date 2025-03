Raphinha brilha, Barcelona vence o Benfica e garante vaga nas quartas da Liga dos Campeões

Pela partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campões, o Barcelona derrotou o Benfica, nesta terça-feira, por 3 a 1, em confronto que aconteceu no Estádio Olímpico de Barcelona, na Espanha. Com um placar agregado de 4 a 1, a equipe catalã garantiu a vaga nas quartas de final.

Os gols dos mandantes foram marcados por Yamal e Raphinha, que foi às redes duas vezes. Otamendi descontou para os portugueses. Na próxima fase, a equipe espanhola irá enfrentar o vencedor do confronto entre Lille e Borussia Dortmund.

O Barcelona volta a campo neste domingo, às 17 horas (de Brasília), quando encara o Atlético de Madrid em clássico válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, no Metropolitano. Já o Benfica enfrenta o Rio Ave no Estádio do Rio Ave, às 15h, pela 26ª rodada do Português.

Os gols do jogo

Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, Lamine Yamal conseguiu uma linda jogada pelo lado direito do campo e cruzou para Raphinha estufar as redes, inaugurando o marcador.

Apenas dois minutos depois, Schjelderup cobrou escanteio na cabeça do argentino Otamendi, que testou firme para empatar a partida.

Aos 27, Yamal, pela direita, conseguiu limpar o marcador e conduzir até a ponta da área. O garoto, então, emendou uma bela batida de chapa, com a canhota. A bola morreu na bochecha direita do gol, fazendo com que o Barça tomasse a frente do placar novamente.

Ainda na primeira etapa, o lateral Baldé arrancou pelo meio do campo, com 42 minutos no relógio. A frente da área, achou Raphinha passando pelo lado esquerdo, que bateu cruzado para ampliar a vantagem da equipe catalã e colocar números finais ao confronto.