Raphael Veiga, o melhor do clássico, destaca poder defensivo do Palmeiras: 'Soubemos sofrer'

Apontado como o melhor jogador do clássico e autor do gol da classificação do Palmeiras para a final do Campeonato Paulista, o meia Raphael Veiga destacou o poder defensivo da equipe alviverde para obter a vitória, nesta segunda-feira, no Allianz parque, diante do São Paulo.

"Acho que jogos assim a gente tem que ganhar os duelos em qualquer setor do campo. Hoje a gente se defendeu muito bem, melhor do que atacamos. Na oportunidade que tive, de pênalti, eu fiz. A gente sabe que se defender bem, a chance de ganhar é grande, a gente cria situações para gol. Fizemos jogo de time grande, soubemos sofrer em determinado momento", disse o meio-campista ainda no gramado ao final do jogo.

Raphael Veiga não escondeu que o gosto de enfrentar o Corinthians em mais uma decisão do Estadual é sentido de forma diferente pelo time do Palmeiras. "Mais um dérbi na final, eu gosto bastante desse tipo de jogo. Vamos fazer de tudo para conquistar o quarto paulista seguido."

O jogador fez um comentário tímido da jogada que resultou em sue gol de pênalti, que definiu o resultado. "Em relação ao árbitro, não gosto de falar. Eu estava perto do lance, mas não vi. Se ele não foi no VAR, devem ter achado que não era necessário."