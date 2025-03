Ramón Díaz estuda estratégia para desafiar Palmeiras no primeiro jogo Campeonato Paulista

Definidas as datas dos dois confrontos das finais do Campeonato Paulista, o técnico Ramón Díaz tem como desafio agora armar o Corinthians para o primeiro jogo decisivo do Estadual. O comandante argentino vai aproveitar os treinos da semana para definir o esquema a ser utilizado.

Após superar o Santos em um jogo bastante disputado na Neo Química Arena, Díaz vai trabalhar em duas frentes: primeiro ver os atletas que estão menos desgastados para poder colocar em campo um time competitivo. A outra missão é buscar neutralizar os pontos fortes do Palmeiras.

Para segurar a pressão que o adversário deve imprimir por contar com a força das arquibancadas, o treinador vai apostar em um meio-campo com pegada forte. A ordem vai ser diminuir os espaços para não ceder contra-ataques.

A boa notícia, pelo menos por enquanto, envolve o centroavante Yuri Alberto. Autor de um dos gols nos 2 a 1 sobre os santistas, o camisa 9 sofreu um trauma no tornozelo esquerdo. De acordo com o departamento médico do clube, nenhuma lesão foi diagnosticada.

Diante de um calendário tão apertado, já que nesta quarta-feira, pela fase de pré-Libertadores, o Corinthians encara o Barcelona do Equador, Díaz já sinalizou que conta com todo o seu elenco. "Temos bons jogadores que já mostraram seu potencial neste início de temporada", afirmou o argentino.

De acordo com o anúncio divulgado pela Federação Paulista de Futebol, o primeiro duelo da decisão do Paulistão acontece neste domingo, às 18h30, na casa palmeirense. Já a partida de volta está agendada para a quarta-feira, dia 26, na Neo Química, às 21h35.