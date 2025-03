Presidentes de clubes da Libra e da LFU debatem união dos blocos e combate ao racismo

Dirigentes de clubes da Libra e da Liga Forte União (LFU) se reuniram no Rio, na manhã desta terça-feira. O encontro foi promovido pelo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e contou com representantes de 19 clubes dos dois blocos, que dividem a comercialização dos direitos de transmissão do futebol brasileiro.

A reunião debateu interesses dos dois blocos, no sentido de uma possível unificação no futuro. Atualmente, os dois grupos dividem os clubes do Brasil, mas já ensaiam uma aproximação, como a venda conjunta para os direitos de transmissão da Série B.

A conciliação começa a se desenrolar depois da conclusão das vendas dos direitos de transmissão do Brasileirão de 2025 a 2029. Como o Estadão mostrou, a Libra foi responsável pela criação de um comitê de integração de ligas para "acelerar o debate" sobre o desenvolvimento de uma liga unificada no Brasil.

À tarde, integrantes da Libra se reuniram com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Estiveram presentes representantes de São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, Grêmio, Atlético-MG, Bahia, Vitória, Red Bull Bragantino, Remo, Volta Redonda e Guarani. No mês passado, integrantes da LFU já haviam se reunido com Ednaldo.

Foram apresentadas, nesta terça-feira, pautas que já haviam sido discutidas internamente entre o bloco. Uma delas foi o fair-play financeiro, bandeira defendida publicamente pelos clubes e que deve ser pautado também no conselho técnico da Série A do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira.

Além disso, a Libra discutiu a profissionalização de arbitragens, a organização e regulamento no Brasileirão, gramado sintético e combate ao racismo. O tema ganha força após o caso contra Luighi, do Palmeiras, durante a Libertadores sub-20, no Paraguai.

Leila Pereira, presidente palmeirense, sugeriu até mesmo a filiação à Concacaf e o rompimento com a Conmebol. A ideia reverberou entre outros dirigentes, que citaram a migração como uma possibilidade. Para isso, porém, é necessário que a própria CBF se desfilie e solicite a migração, em processo que depende também de aprovação da Fifa.

QUE CLUBES ESTÃO NA LIBRA E NA LFU?

A Libra conta com nove equipes na primeira divisão: Palmeiras, São Paulo, Santos, Flamengo, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Grêmio, Bahia e Vitória. Já a LFU tem 11 clubes na Série A: Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Botafogo, Fortaleza, Juventude, Sport, Ceará e Mirassol.

A LFU conseguiu R$ 1,7 bilhão por ano, somando a venda de todos os pacotes (Record, YouTube, Amazon Prime Video e Grupo Globo Globo). Houve um considerável aumento, de 55%, visto que os direitos dos clubes que pertencem a LFU valiam R$ 1,1 bilhão em 2024.

O contrato exclusivo da Libra com a Globo deve render R$ 5,5 bilhões às equipes do bloco. A emissora pagará cerca de R$ 1,1 bilhão anualmente, tanto pela exibição na TV aberta quanto fechada, no SporTV.