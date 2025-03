São Paulo reclamou de chute de Veiga na bandeirinha, diz presidente da FPF

Reinaldo Carneiro, presidente da FPF, afirmou que recebeu uma reclamação do São Paulo a respeito da comemoração de Raphael Veiga no gol que deu a vitória ao Palmeiras no clássico da última segunda-feira. Ele chutou a bandeirinha de escanteio do próprio clube.

Eu tive uma reclamação do São Paulo de que o Veiga chutou a bandeirinha dele mesmo, do Palmeiras. Eu já vi o São Paulo várias vezes comemorar títulos e gols em cima do escudo que tem no Morumbis. O que seria um absurdo é o adversário pular em cima do escudo do São Paulo. Reinaldo Carneiro, após Conselho Técnico da FPF

Reinaldo afirmou que não vê problema na comemoração de Raphael Veiga, uma vez que ela aconteceu na casa do próprio Palmeiras e veio de um jogador do clube.

Dentro da sua casa, você organizar como quer que funcione, é um problema seu. O que não pode é o visitante ir lá e quebrar os copos, deixar geladeira aberta, tirar coisas da tomada. Cada um na sua casa. O que queremos é o respeito do adversário quando está jogando como visitante. Reinaldo Carneiro

O UOL questionou o São Paulo sobre a suposta reclamação. A matéria será atualizada caso haja resposta.

Bandeirinha causou polêmica

A bandeirinha de escanteio foi uma das polêmicas antes do clássico da última segunda-feira. O debate começou por causa de declarações de líderes de torcidas organizadas dos dois clubes.

Tudo começou com Baby, presidente da Independente, organizada do São Paulo. Ele disse que iria "liberar o chope" se o Tricolor eliminasse o Palmeiras com Luciano chutando a bandeirinha do Allianz.

Marcelo Lima, presidente da TUP, organizada do Palmeiras, respondeu. Ele afirmou que haveria invasão de campo caso houvesse chute na bandeirinha. Baby compartilhou foto de Luciano chutando o objeto no Allianz em 2024 e devolveu: "Já chutou uma vez e vai chutar de novo".

Marcelo Lima foi proibido de comparecer em jogos do Palmeiras. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determinou, após pedido feito pela Polícia Civil, que Marcelo se apresente ao 2º Batalhão de Choque nos mesmos dias e horários de jogos do Palmeiras. A ordem é válida até o julgamento final da ação.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.