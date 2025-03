Presidente do Santos, Marcelo Teixeira fará palestra sobre SAFs em evento; veja detalhes

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, participará do evento Sport & Business Summit. O dirigente será um dos palestrantes da reunião, que está marcada para o dia 18 de março, em São Paulo.

Marcelo Teixeira participará do painel 4 e discutirá sobre modelos de SAFs no Brasil. Junto do presidente santista estarão Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, e André Berenguer, sócio da Tatuá Partners, gestora que administra a SAF da Portuguesa.

Antes do painel de Teixeira, o evento ainda abordará os seguintes temas: Como Ligas estruturadas alavancam negócios e fortalecem marcas e a modalidade; Alta performance dentro e fora dos gramados; Torcedores e marcas de Bets no Brasil? - Raio-x sobre comportamento dos torcedores e a relação deles com as marcas de Bets no Brasil.

O evento é uma iniciativa do veículo InfoMoney sobre negócios do esporte, mercado que movimenta mais de 700 bilhões por ano em todo o mundo. É um dos mais dinâmicos e com maior crescimento na economia global.