Portuguesa dobra número de sócios-torcedores em pouco mais de dois meses

A Portuguesa alcançou um marco importante em seu programa de sócios-torcedores. Em pouco mais de dois meses, o clube dobrou sua base de apoiadores e agora já conta com 2.013 associados.

"O programa de sócios apoiadores da Portuguesa é uma prioridade, e os resultados já começaram a aparecer. Em pouco tempo, dobramos nossa base. Isso mostra a força da nossa torcida e o quanto a Lusa está crescendo. Mas sabemos que podemos ir ainda mais longe, e vamos seguir trabalhando para trazer cada vez mais gente para esse movimento. Esse é só o começo!", declarou Fred Mourão, vice-presidente de marketing da Portuguesa.

O clube segue investindo em melhorias e ações para fortalecer o programa, buscando oferecer mais vantagens e aproximar ainda mais os torcedores do dia a dia da Lusa.

"Sabemos que ainda não é o número ideal, mas não podemos menosprezar a importância de dobrar o número de sócios em pouco mais de dois meses. É um reflexo do trabalho de toda a nossa equipe e vamos seguir lutando por mais", reforçou Marcello Ramalho, gerente de marketing da equipe.

Com o crescimento do programa, a expectativa do departamento é continuar expandindo a base de sócios durante a Série D . A Lusa estreia no Campeonato Brasileiro contra o Boavista-RJ, em Saquarema, na segunda semana de abril, com data e horário a serem definidos pela CBF.