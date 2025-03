Pokey Chatman assume seleção de basquete feminina do Brasil: 'Construir grandes coisas'

No Brasil faz alguns dias, já observando partidas de futuras convocadas, a nova técnica da seleção brasileira de basquete feminino, a norte-americana Pokey Chatman, de 55 anos, concedeu sua primeira entrevista oficial esta terça-feira, em São Paulo, e não escondeu a ambição por um grande trabalho em solo verde e amarelo.

"Estou muito feliz de estar no Brasil. O basquete brasileiro me impacta desde que sou jovem e ter essa oportunidade de dirigir o Brasil em deixa muito feliz. Espero que possamos construir grandes coisas", disse a técnica.

A primeira missão de Pokey com a seleção será um tour nos Estados Unidos para um tour na WNBA. Serão dois jogos amistosos no começo de maio, diante do Chicago Sky, na Louisiana, dia 2, e contra o Indiana Fever, em Iowa City, dia 4.

"Teremos uma série de desafios e a possibilidade de construir algo pensando a longo prazo. É passo a passo. Mas são oportunidades para que nossas jogadoras possam atuar de maneira efetiva contra grandes rivais", afirmou Pokey.

A primeira competição oficial será a AmericupW, agendada para o fim de junho em Santiago, no Chile. Antes da estreia, Pokey Chatman poderá acompanhar a equipe em um amistoso entre seleções, com o Canadá, no ginásio do Pacaembu, em São Paulo, dia 22 de junho.

A treinadora não escondeu que espera "recolocar o Brasil no cenário nacional". Ela já trabalhou com algumas brasileiras na WNBA, casos de Nádia, Érika e Clarissa e tem como outro grande objetivo buscar uma vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, quebrando um jejum de duas edições - o País não foi para Tóquio-2020, disputado em 2021, Enem Paris-2024.