Perto de ser artilheiro, Guilherme encerra Paulistão em alta no Santos

O Santos foi eliminado do Campeonato Paulista neste domingo, após ser derrotado pelo Corinthians por 2 a 1 na Neo Química Arena. Mesmo com o Peixe dando adeus ainda na semifinal, a competição foi muito positiva para o atacante Guilherme, que foi o principal jogador do alvinegro neste período.

Com 10 gols em 14 jogos, Guilherme é o atual artilheiro da competição. O segundo colocado do ranking é o atacante Daniel Amorim, que marcou seis gols pelo Velo Clube, equipe eliminada ainda na primeira fase do Paulistão.

Além disso, Guilherme também é o líder no quesito participações em gols, com 12 ações em tentos do Santos na competição. A segunda posição na lista é de Raphael Veiga, do Palmeiras, com nove participações.

Guilherme já havia provado seu valor no Santos durante a Série B do ano passado, terminada com o Peixe sendo o campeão. O atacante de 29 anos marcou dez gols e distribuiu oito assistências no torneio, se tornando peça fundamental na equipe e ganhando o carinho do torcedor santista.

Com a eliminação no Paulistão, o Santos de Guilherme só voltará a campo no dia 30 de março, quando enfrentará o Vasco, em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para começar às 18h30 (de Brasília).