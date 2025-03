Para avançar na Libertadores, Corinthians deve repetir feito da época de Tévez

Às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, o Corinthians tem pela frente uma dura missão, em busca de uma vaga nos grupos da Libertadores, contra o Barcelona-EQU. Após perder a partida de ida em Guaiaquil, o Timão precisa reverter uma desvantagem de três gols - feito que não acontece desde a época de Tévez.

Na ocasião, o Corinthians foi derrotado pelo Cianorte por 3 a 0, no Estádio Estádio Willie Davids, em Maringá (PR), pela ida da segunda fase da Copa do Brasil, no dia 9 de março de 2005.

Porém, uma semana depois, liderado pelo artilheiro e camisa 10 Carlitos Tévez, o Corinthians venceu o Cianorte por 5 a 1, em um Pacaembu com mais de 34 mil torcedores. Os gols do Alvinegro foram anotados por Tévez (2), Roger Flores (2) e Gustavo Nery. Édson descontou para o Cianorte.

Naquela edição de Copa do Brasil, vencida pelo Paulistano, o Corinthians parou nas oitavas de final, após ser superado pelo Figueirense.

Outras viradas que podem servir de inspiração para o Timão também aconteceram pela Copa do Brasil. Em 2008, por exemplo, fora de casa, o Corinthians foi derrotado por 3 a 1 pelo Goiás na ida das oitavas de final. No duelo de volta, disputado no Morumbis, o Alvinegro goleou por 4 a 0, com gols de Diogo Rincón (2), André Santos e Herrera, para avançar às quartas.

Mais recentemente, em duelo pelas quartas de final da Copa do Brasil, em 2022, o Corinthians perdeu longe de seus domínios por 2 a 0 para o Atlético-GO. Em Itaquera, o Alvinegro Paulista goleou o adversário por 4 a 1, com show de Yuri Alberto, que marcou três vezes.

Agora, em busca de mais uma remontada, o Corinthians recebe o Barcelona-EQU, às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena. Quem passar da eliminatória, avança à fase de grupos da Libertadores.