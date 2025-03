Palmeiras tem folga após classificação e se reapresenta na quarta-feira para se preparar para o Derby

O Palmeiras avançou à final do Campeonato Paulista, na última segunda-feira, depois de vencer o São Paulo, por 1 a 0, no Allianz Parque. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira recebeu um dia de folga, nesta terça-feira, e tem reapresentação marcada para a tarde desta quarta-feira, na Academia de Futebol, para dar início à preparação para a final contra o Corinthians.

Raphael Veiga foi quem anotou o gol palmeirense que decidiu a partida. A "decisão" ficou marcada por um pênalti polêmico marcado por Flávio Rodrigues de Souza, o que rendeu reclamações de dirigentes do São Paulo.

Os detalhes das finais foram decididos nesta terça-feira. O primeiro jogo será disputado neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A segunda partida será na Neo Química Arena, no dia 27, às 21h35.

Para a decisão, o técnico Abel Ferreira deve ter força máxima. Os únicos desfalques são os lesionados Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho direito), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Mauricio (cirurgia no ombro direito).

Essa será a sexta final consecutiva que o Palmeiras irá disputar. Desde 2020, o clube conquistou quatro títulos e tem um vice na conta. Atual tricampeão, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira tenta o tetracampeonato inédito na história do clube.

A equipe alviverde terá quatro sessões de treino antes do Derby. O duelo é uma reedição da final de 2020 e a primeira decisão da comissão portuguesa diante do Timão. No Estadual, sob comando de Abel, o Verdão já conquistou títulos diante de Santos e São Paulo.