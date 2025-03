Palmeiras provoca o SPFC após FPF divulgar áudio do VAR: 'Desta vez ninguém deletou'

O Palmeiras provocou o São Paulo nas redes sociais após a Federação Paulista divulgar o áudio do VAR na revisão do pênalti marcado na vitória Alviverde, por 1 a 0, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista.

"Desta vez ninguém deletou as imagens. Transparência é tudo!", escreveu o Palmeiras nas redes sociais.

O Palmeiras fez referência ao duelo contra o São Paulo pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2022, no dia 14 de julho, também no Allianz Parque. Os palmeirenses reclamaram da marcação de um pênalti de Gustavo Gómez em Calleri. Segundo eles, o atacante são-paulino estava impedido na origem da jogada.

Dias depois, quando a CBF divulgou o áudio do árbitro de vídeo, a possível posição irregular do atacante não foi revisada. O Palmeiras pediu para as linhas serem traçadas, mas ouviu como resposta que não seria possível, pois a máquina já havia sido recetada.

Na noite da última segunda-feira, Vitor Roque roubou a bola de Robert Arboleda e foi derrubado pelo zagueiro dentro da área. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza marcou pênalti. O VAR revisou e concordou com a decisão de campo.

A Federação Paulista de Futebol divulgou o áudio da revisão nesta terça-feira.

"Essa perna esquerda, ele coloca sim. Ele (Arboleda) faz o calço com a perna esquerda na perna esquerda do jogador adversário (Vitor Roque). Esse é o momento do calço. Perna esquerda com perna esquerda também. Esse é o contato. Então, o pênalti está confirmado", disse Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

Classificado, o Palmeiras enfrentará o Corinthians na final. As partidas terão datas e horários divulgados pela FPF.