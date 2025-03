Palmeiras: Gómez no banco? Comentaristas elogiam atuações de Micael

Destaque positivo na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, na semifinal do Paulista, o zagueiro Micael já merece ser titular após dois jogos? Paulo Massini, Danilo Lavieri e Flávio Latif debateram o tema, na Live do Clube, nesta terça (11).

Massini: Gómez só volta se o time jogar com três zagueiros

Gostei do Micael. Micael é titular. Ou o Abel joga com três zagueiros ou o Gómez vai para o banco.

Paulo Massini

Latif: Micael foi bem contra o Calleri, que dá trabalho para o Gómez

O Micael fez uma partida muito segura contra o Calleri, que, em outros confrontos, deu muito trabalho para o Gómez. Levou até vantagem, às vezes. Quando o Micael chegou, ele fez três treinos e todo mundo elogiou muito ele pela força e pela pegada.

Flávio Latif

Micael está bem, mas é necessário esperar, diz Lavieri