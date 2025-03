Onde vai passar Liverpool x PSG pela Champions? Como assistir ao vivo

Liverpool e PSG medem forças hoje, às 17h (de Brasília), no Anfield Stadium, em Liverpool (ING), pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League.

Onde assistir? SBT (TV aberta), TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Liverpool tem a vantagem do empate para avançar à próxima fase. Os Reds venceram por 1 a 0 no jogo de ida, com grande atuação do goleiro Alisson. Elliott fez o gol dos ingleses.

O Paris Saint-Germain precisa de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Caso vença por apenas um gol, a disputa pela vaga vai aos pênaltis.

Equipes somam vitórias e lideranças em suas respectivas ligas. No fim de semana, os Reds superaram o Southampton (3 a 1). Os franceses venceram o Rennes (4 a 1).

Liverpool x PSG -- Champions League