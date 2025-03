UOL vai transmitir jogos da Liga de Basquete Feminino

A nova temporada da Liga de Basquete Feminino (LBF) começou no último dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, com um marco histórico: o maior número de equipes participantes da competição. E, pelo terceiro ano consecutivo, o UOL irá exibir as principais partidas de cada rodada.

Jogos serão transmitidos todas as terças-feiras no YouTube do UOL Esporte e no Canal UOL. A começar por hoje, com a transmissão de AD Santo André x Ourinhos às 19h30.

Às sextas-feiras, as partidas serão transmitidas no YouTube do UOL Esporte.

Serão 17 jogos no primeiro turno, entre 1º de março e 10 de abril. Você pode conferir o calendário completo de jogos no site da LBF.

Debutando com 11 times

Onze equipes participantes, o recorde da competição. Estão no torneio os times AD Santo André-SP, Bax Catanduva-SP, Corinthians-SP, Ituano-SP, Ponta Grossa Basquete/LDPG-PR, Sampaio Basquete-MA, São José Basketball-SP, SESI Araraquara-SP, Sodiê Mesquita-RJ, Unimed Campinas Basquete-SP e Unisociesc/Blumenau-SC.

E a ideia é que tenham cada vez mais equipes disputando a LBF, segundo o presidente da Liga, Valter Ferreira.

Estamos muito felizes com a realização de um evento dessa proporção. Reunir todos os entes do basquete feminino nesse grande pontapé para o início do campeonato com um nível de qualidade e profissionalismo só nos deixa ainda mais ansiosos pela temporada que está para começar. Estamos comemorando os 15 anos e sabemos que essa tem tudo para ser uma grande temporada. Valter Ferreira

Onde assistir?

Além de no YouTube, o Canal UOL também está disponível na TV na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.