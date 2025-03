Sem condições, Neymar só jogou 3 partidas no aniversário da irmã desde 2014

Rafaella Santos, irmã de Neymar, completa 29 anos hoje. A data coincide com momentos nos quais o craque ficou fora dos campos, por lesões ou suspensões.

O que aconteceu

Nos últimos 12 anos, Neymar só esteve apto para jogar no aniversário da irmã três vezes. Desde que foi para a Europa, ele jogou em datas próximas à comemoração apenas nos anos de 2014, 2020 e 2022.

Em 2014, na primeira temporada de Neymar pelo Barcelona, o aniversário de Rafaella caiu um dia antes do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, que aconteceu no dia 12 de março. O brasileiro foi titular e participou da classificação às quartas.

Em 2020, já pelo PSG, ele entrou em campo no dia anterior (10) a mais um jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund, e fez gol na vitória de 2 a 0. O time francês avançou e até chegou à decisão daquela temporada, mas perdeu para o Bayern de Munique por 1 a 0.

Em 2022, Neymar jogou no dia 9 de março, em mais um duelo de volta das oitavas da Champions, este contra o Real Madrid, e voltou a campo no dia 13 para encarar o Bordeaux, pelo Campeonato Francês.

Entre 2014 e 2024, Neymar ficou impossibilitado de jogar oito vezes. Em seis deles, ele estava lesionado na época. Em outros dois, suspenso (veja a lista abaixo).

O próximo jogo de Neymar pelo Santos acontece no dia 30 de março, conta o Bahia, pelo Brasileirão. Antes disso, porém, ele tem compromissos com a seleção brasileira, pelas eliminatórias: Colômbia, 20 de março, no Mané Garrincha, e Argentina, dia 25, no Monumental de Núñez. A apresentação dos jogadores do Brasil está programada para a próxima segunda-feira (17).

No último domingo (9), Neymar ficou de fora da partida entre Corinthians e Santos pela semifinal do Paulistão. O jogador fez um teste de esforço antes do jogo e não entrou em campo por conta de um desconforto muscular.

Condição de Neymar em aniversários da irmã Rafaella