Vídeo: como foi teste de esforço que deixou Neymar fora da semi do Paulista

Neymar passou por um teste de esforço horas antes do clássico entre Santos e Corinthians, pela semifinal do Paulistão.

O que aconteceu

O teste concluiu que Neymar não tinha condições de entrar em campo. Além de movimentos sem bola, o teste também simulou situações de jogo. O vídeo foi divulgado pela NR Sports, empresa que cuida da gestão de imagem de Neymar (veja abaixo).

O teste durou 18 minutos. Neymar sentiu dor no minuto 13 e então comunicou o departamento médico do Peixe (veja vídeo abaixo).

Neymar sentiu a coxa inicialmente nas quartas de final contra o Bragantino, dia 2 de março, domingo, quando caiu no gramado no segundo tempo e pediu substituição. O jogador, porém, foi às redes sociais e afirmou que tratava apenas de um desconforto.

Neymar passou por exames, não teve lesão constatada, mas seguiu com incômodo. Após sentir o desconforto, o camisa 10 foi para o Rio de Janeiro durante a folga para curtir o Carnaval. O craque esteve na Sapucaí na segunda-feira, dia 3, ao lado de Bruna Biancardi.

O atacante fez treino leve na quarta-feira, na reapresentação, e voltou a sentir dores na quinta, em atividade no campo. Ele foi preservado e não participou das atividades na sexta e no sábado.

No domingo, Neymar e Caixinha decidiram que ele não seria utilizado contra o Corinthians. O atacante passou a partida inteira no banco de reservas e, como o Santos não comunicou a situação do craque, houve questionamento de porque ele não era utilizado.

Após a eliminação do Alvinegro, o camisa 10 se manifestou nas redes sociais: "Na quinta-feira, senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar no campo. Fizemos um teste pela manhã e eu acabei sentindo novamente. Infelizmente faz parte do futebol. Não deu hoje, mas voltaremos ainda mais forte para lutar por nossos objetivos", escreveu no Instagram.

Sem Neymar, o Santos perdeu de 2 a 1 do Corinthians e foi eliminado do Paulistão. O Timão enfrentará o Palmeiras na grande decisão.