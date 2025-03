Milly: Raphinha é o presente da seleção; Neymar, por enquanto, é passado

Atualmente faria mais sentido que a seleção brasileira fosse montada em um esquema que privilegiasse Raphinha, do Barcelona, do que de uma forma que favoreça Neymar, analisou Milly Lacombe, no UOL News, nesta terça (11).

Raphinha marcou dois gols na vitória do Barcelona sobre o Benfica por 3 a 1, que garantiu o time espanhol nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O atacante, de quebra, isolou-se na artilharia da competição continental.

Quem só tem olhos para Neymar, não está vendo o Raphinha. O presente da seleção é o Raphinha. O Neymar, por enquanto, está no passado. [...] A seleção precisa entender que temos outros craques [além do Neymar] e que talvez tenhamos que montar outros tipos de times. Quando o Neymar voltar a brilhar - se ele voltar -, ele entra no trem.

Milly Lacombe

Palmeiras: 'Fala de Leila parece absurda, mas Conmebol treme', diz Alicia

As declarações de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, não são nada convencionais no ambiente do futebol - e isso é bom, analisou Alicia Klein.

Muito do que eu vejo a Leila fazendo me dá aquela sensação do ditado: 'Não sabendo que era impossível, foi lá e fez'. Ela diz coisas que dirigentes tradicionais do futebol nunca diriam, como, por exemplo, uma filiação à Concacaf, que é em outro continente.

Pode parecer absurdo em um primeiro momento, mas é onde a Conmebol vai tremer. Quando você pensar em clubes grandes, como o Palmeiras, começarem a pensar em sair, em causar prejuízo à Conmebol.

Alicia Klein

