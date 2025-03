Mesmo com vantagem, Arteta reforça foco do Arsenal contra PSV

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, realizou uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, antes do confronto contra o PSV Eindhoven pela Liga dos Campeões. No jogo de ida, no Philips Stadium, na Holanda, os ingleses venceram por 7 a 1. Com seis gols de vantagem no placar, o comandante reforçou que a equipe deverá continuar focada neste segundo jogo.

"É algo único, mas entendemos bem como o jogo aconteceu há uma semana. O fato de que tudo aconteceu do jeito certo para nós no início, teremos que terminar da mesma maneira amanhã. Então, devemos estar completamente concentrados", afirmou.

Esse placar, segundo Arteta, ainda abre espaços para aprimoramentos no esquema tático. "Existe sempre o que melhorar e, sobre o outro dia, tiveram situações que poderíamos ter feito melhor. É sobre execução, o futebol, e o meu trabalho é dar ao time a maior quantidade possível de ferramentas para garantir a confiança".

Para conseguir manter a concentração dos seus jogadores, o treinador destacou que a equipe entendeu o caminho da partida nos primeiros dez minutos. "Depois de todo o controle que tivemos, se dermos o gol ou se o árbitro não tivesse dado o segundo cartão amarelo para Myles, é muito simples".

"Isso é futebol, você tem que ganhar e teremos que fazer um ótimo trabalho amanhã (quarta) novamente para ganhar o jogo", completou o Arteta.

O técnico confirmou que Gabriel Martinelli está disponível para o confronto, após o brasileiro retornar aos gramados na última partida do Arsenal. No entanto, os Gunners ainda não podem contar com Kai Havertz, Gabriel Jesus, Bukayo Saka e Takehiro Tomiyasu.

Arteta evitou responder muitas perguntas sobre a disputa pelo título do Campeonato Inglês. Com um jogo a mais, o Liverpool abriu 15 pontos de vantagem em relação ao Arsenal, faltando somente dez rodadas para o fim.