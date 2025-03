Medalhista de ouro, Bia Souza treina com a vice-campeã olímpica Raz Hershko

Mais cedo do que muitos imaginavam. O reencontro entre a campeã olímpica de judô Beatriz Souza e a vice-campeã olímpica, a israelense Raz Hershko, está acontecendo no tatame do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, e irá até o próximo dia 18 de março. Isso porque a seleção israelense está no clube, fazendo um camping de treinamento.

"É a primeira vez que vejo ela depois das Olimpíadas, sempre tivemos uma relação de muito respeito e também de amizade. Ela é sempre bem vinda aqui. É maravilhoso quando temos adversárias treinando conosco e isso é extremamente importante não só no crescimento do judô, mas também para a nossa evolução do dia a dia. Então está sendo muito importante ter Israel treinando aqui com a gente depois desse tempo depois das Olimpíadas", comentou Bia Souza.

Pela primeira vez no Brasil, a israelense também falou sobre esse reencontro. Raz Hershko ressaltou a "ótima atmosfera" e valorizou o treinamento com a medalhista de ouro Bia Souza.

"É incrível estar aqui treinando com os melhores e ela é a melhor, é a campeã Olímpica da categoria. Ela sempre está com o sorriso no rosto. É a primeira vez que fazemos um camping de treinamento juntas, até mesmo antes das Olimpíadas não tínhamos feito. Então, é uma boa experiência, uma ótima atmosfera, estou gostando muito", disse Raz, que falou também sobre como tem sido a semana de treinamento. "Estou gostando muito, estamos treinando todos juntos, todas as pessoas estão sorrindo o tempo todo, é uma atmosfera diferente, gosto muito do sotaque português e eu gosto que todos aqui dão o melhor de si", completou.

O treinador do judô do Pinheiros, Leandro Guilheiro, fez as boas vindas para a equipe israelense. "Eles manifestaram interesse de vir treinar com a gente e abrimos as portas como sempre fazemos. Não mudamos muito nossa programação de treinamento, fizemos apenas algumas adaptações. Eles manifestaram interesse também em fazer um treino técnico e estão de coração aberto para aprender e evoluir com a gente".

Guilheiro também compartilhou como tem sido a troca com os outros treinadores. "O Charles Chibana é um dos assistentes técnicos e foi atleta aqui do Clube e o head coach é o Shany Hershko, que é uma pessoa que tenho uma ótima relação, inclusive, em 2021, ele me convidou para ser um dos técnicos para ser treinador dessa seleção. Então temos um respeito mútuo. Israel é uma equipe extremamente competitiva, e é muito legal ter elas treinando com as nossas atletas, vendo a reação de cada uma delas. Para as meninas está sendo um ótimo treino, elas estão trocando com as israelenses que estão rodando o Circuito Internacional, então elas conseguem testar algumas coisas na prática que elas vem treinando", detalhou.

"Temos um grande respeito pelo judô do brasileiro e na minha equipe tenho um treinador que foi do Pinheiros, o Charles Chibana. No ano passado o Felipe Kitadai esteve conosco. Sempre estive aqui, é um lugar que gosto muito, é incrível treinar e o nível dos atletas do Clube é muito alto; depois da luta olímpica foi um outro ponto positivo para virmos treinar aqui e estamos muito felizes", finalizou o treinador.