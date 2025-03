McLaren renova contrato com Oscar Piastri para os próximos anos; veja detalhes

Nesta terça-feira, a McLaren anunciou a renovação de contrato com o piloto Oscar Piastri para os próximos anos. No entanto, a equipe não divulgou detalhes sobre a duração exata do novo acordo.

O antigo contrato de Piastri se encerraria no fim de 2026. A McLaren, porém, se adiantou e estendeu o período.

O profissional de 23 anos vai para sua terceira temporada pela Fórmula 1, sendo todas pela McLaren. Antes de chegar à elite, foi campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2, em 2021 e 2022, respectivamente.

"É uma ótima sensação saber que faço parte da visão de longo prazo da McLaren. A equipe acreditou em mim quando assinamos em 2022, e a jornada que fizemos nas últimas duas temporadas para ajudar a McLaren a retornar ao topo do esporte foi incrível", disse Piastri.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Oscar Piastri (@oscarpiastri)

"Há tantas pessoas talentosas e especiais trabalhando na MTC que me ajudaram a me tornar um vencedor de corrida de Fórmula 1 bem no começo da minha carreira. Portanto, estou muito orgulhoso de continuar representando esta equipe lendária por muitos anos", continuou.

"Estou animado para lutar pelos grandes prêmios como piloto da McLaren e, depois das conquistas fantásticas do ano passado, fiquei ainda mais ansioso para permanecer na ponta", completou.

Piastri disputou 46 grandes prêmios ao longo de sua carreira. Foram duas vitórias e dez pódios. Os triunfos foram conquistados em 2024, no Azerbaijão e na Hungria. Na tabela da competição da temporada passada, o piloto terminou na quarta posição.