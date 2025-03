Martínez exalta "comprometimento" do Palmeiras e projeta final do Paulista: "Chegamos da melhor maneira"

O Palmeiras disputará sua sexta final consecutiva de Campeonato Paulista. Na segunda-feira, o Verdão bateu o São Paulo, por 1 a 0, com gol de Raphael Veiga e avançou à final do Estadual. O meio-campista Emiliano Martínez valorizou o comprometimento da equipe e diz que o time chega da melhor maneira para a decisão.

"Chegamos da melhor maneira que poderíamos. Sentimos hoje um time muito comprometido de buscar os objetivos. Estamos muito motivados para ganhar esse Paulistão e espero que seja assim", disse.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira teve altos e baixos durante a competição, chegou a correr risco de ficar de fora do mata-mata, mas conseguiu a vaga nas quartas de final na última rodada da fase de grupos. Primeiro, eliminou o São Bernardo e depois bateu o Tricolor.

O meio-campista Martínez chegou ao clube nesta temporada e teve uma rápida adaptação antes de assumir a titularidade, que pertencia à Aníbal Moreno. O argentino, porém, vem tendo desempenho abaixo e viu o uruguaio passar na frente. Desde sua estreia, disputou seis jogos, todos como titular.

"Acho que tive uma adaptação bastante rápida. Isso graças aos companheiros e as pessoas do clube. Então, estou em sentindo bem, como em casa e isso me ajuda bastante para transmitir isso nas partidas", revelou.

Revelado no Nacional, Emiliano Martínez conhece bem a rivalidade com o Peñarol, clássico local. Perguntado sobre o Derby, que será disputado na final, o uruguaio citou a expectativa de ver o Allianz Parque cheio no primeiro jogo. A primeira partida já deve acontecer neste domingo.

"Logicamente o ambiente que vivemos hoje é uma coisa incrível. Estava olhando tudo ao redor porque gosto muito disso. Quando joguei no Nacional era pandemia e não pude desfrutar de jogar com o estádio lotado. Mas hoje estou desfrutando disso porque a torcida é incrível e apoia o time", contou.