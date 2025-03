Manchester United anuncia projeto para novo estádio, que teria capacidade para 100 mil pessoas

Os próximos anos prometem ser históricos para o Manchester United. O clube inglês anunciou nesta terça-feira o projeto para demolir sua histórica casa, o Old Trafford, para construção de um novo estádio, que ficaria pronto em 2031 e teria capacidade para mais de 100 mil pessoas.

A nova casa do time de Manchester seria construída justamente no lugar do Old Trafford, inaugurado em 1910 e que atualmente possui capacidade para mais de 74 mil pessoas.

"Esta terça-feira marca o início de uma jornada emocionante para a entrega do que será o maior estádio de futebol do mundo, no coração de um Old Trafford regenerado. Nossa casa atual nos serviu de forma brilhante pelos últimos 115 anos, mas ficou para trás das melhores arenas do esporte mundial. Ao construir ao lado do local existente, seremos capazes de preservar a essência do Trafford, ao mesmo tempo em que criamos um estádio de última geração" declarou um dos donos do United, Jim Ratcliffe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manchester United (@manchesterunited)

Os rumores sobre uma nova casa dos Red Devils já existia. Ratcliffe adquiriu o clube no ano passado e já falava sobre um novo estádio. O Old Trafford poderia chegar até 87 mil pessoas em uma possível reforma, mas o clube preferiu construir uma nova arena.

O design do novo estádio tem muita personalidade, com "três grandes lanças" sobre o teto da arena, relembrando o famoso tridente, símbolo histórico do United.

Foto: Divulgação / Manchester United

De acordo com estudos realizados pelo clube, o novo estádio, ainda sem nome, poderia atrair cerca de 1,8 milhões de visitantes por ano. Por outro lado, a construção movimentaria até 7,3 bilhões de euros (cerca de R$ 47 bilhões) para a economia de Manchester.