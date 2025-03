Mairon Santos cita dano causado para justificar vitória apertada no UFC 313: "Na raça"

Campeão do TUF 32, Mairon Santos pisou no octógono mais famoso do mundo pela primeira vez como lutador contratado do Ultimate no último sábado (8), no card preliminar do UFC 313, em Las Vegas (EUA). E, como era de se esperar, o nível de enfrentamento na principal liga de MMA do mundo dificultou a estreia do jovem brasileiro. Em um duelo bastante equilibrado contra Francis Marshall, 'The Legend', como é conhecido, acabou tendo o braço erguido na decisão dividida dos juízes. Após o contestado resultado, o peso-pena (66 kg) carioca citou um aspecto que, em sua visão, justificou seu triunfo sobre o oponente americano.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Mairon admitiu que o confronto foi parelho. Entretanto, o fator efetividade pesou a seu favor. Em seu julgamento, seus ataques causaram mais dano em Marshall do que o contrário. Especialista na luta agarrada, o americano chegou a aplicar um 'knockdown' no brasileiro no primeiro assalto e conseguiu levar a disputa para o solo nos assaltos seguintes.

"Foi (uma vitória) suada, foi na raça. Mas ela veio e é isso que importa. Quando acabou a luta estava ciente de tudo que aconteceu. Sei que no primeiro round fui melhor o round todo, mas no último minuto ele acertou uma mão ali e roubou o round. Segundo e terceiro (rounds), ele não acertou praticamente nada. Me derrubou, mas não derrubou para machucar nem nada. Só derrubou para arrumar a luta. O dano que eu fiz foi bem maior. Na minha mente eu sabia que tinha vencido. Mas com os juízes, a gente nunca sabe. Mas estava confiante na vitória", opinou Mairon.

Margem para evolução

Com apenas 24 anos de idade e um cartel de 15-1 no MMA profissional, Santos cita sua juventude como um grande trunfo para buscar evolução como lutador. Após passar alguns sustos diante de Marshall no UFC 313, o striker brasileiro admitiu que precisa rever algumas táticas - sobretudo defensivas - para apresentar uma versão mais completa na próxima rodada.

"Acredito que eu tenha que fazer uns ajustes de defesa. Não ficar tão reativo quando a pessoa fintar para entrar em queda, porque foi o que aconteceu (na luta). Mas vou melhorar, tenho idade para isso, com boas pessoas ao meu redor. Na próxima vez espero mostrar uma performance melhor para vocês. Vou voltar para a academia e melhorar. Sejam pacientes comigo, ainda vou dar muito orgulho para o Brasil. Porque o lutador mais bonito do UFC vai melhorar e trazer só alegria para o Brasil (risos)", projetou 'The Legend'.

Mesmo jovem, Mairon conta uma bagagem considerável na modalidade. Sua estreia no MMA amador foi em 2018. Um ano depois veio o debute no circuito profissional. Depois de se destacar em eventos nacionais, o carioca conquistou, através do título do TUF, uma vaga no UFC. Especialista na trocação, Santos já derrotou oito adversários via nocaute ou nocaute técnico.