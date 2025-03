Lucas vê São Paulo 'de pé' após queda e reclama de dor: 'Apanhei bastante'

Lucas Moura deixou o Choque-Rei da semi dolorido, mas não de cabeça baixa após a eliminação do São Paulo em noite de polêmica no estádio do Palmeiras.

Dores no corpo

Lucas saiu com marcas pelo corpo das faltas que levou de palmeirenses: "Apanhei bastante". O camisa 7 foi o jogador mais "caçado" do Tricolor na partida, sofrendo quatro faltas, de acordo com dados do Sofascore.

Ele disse que estava com o joelho dolorido pelas entradas recebidas no clássico. Em uma delas, o jogador de 32 anos arrancou em contra-ataque e foi parado por Emiliano Martínez, que recebeu cartão amarelo pouco após a volta do intervalo. Lucas contou que bateu com o joelho no gramado e que o adversário ainda caiu em cima de sua perna no mesmo lance.

Tem algumas [marcas nas pernas]. Apanhei bastante hoje, mas faz parte, pelo meu estilo de jogo. (...) Pancada forte [no joelho], bati bem forte no chão e o zagueiro caiu ainda em cima de mim, então estou sentindo bastante dor para poder dobrar. Está incomodando, mas se Deus quiser não vai ser nada.

Lucas Moura

O técnico Zubeldía revelou que foi Lucas quem pediu para ser substituído. O jogador de 33 anos ainda se segurou em campo até a reta final do confronto, quando pediu para sair. O treinador argentino, que já estava frustrado com o pênalti polêmico, também reclamou depois do jogo das recorrentes faltas sobre o craque do time.

Foi o Lucas me pediu a mudança, não sei bem qual é o problema que teve. (...) A atuação do árbitro foi muito ruim, a quantidade de faltas que fizeram em Lucas para não deixá-lo correr.

Zubeldía

São Paulo cai de pé

Lucas Moura, do São Paulo, no jogo contra o Palmeiras, pela semi do Paulistão Imagem: Marcello Zambrana/Agif

Lucas não quis entrar na polêmica da arbitragem, preferindo elogiar a atuação do São Paulo. O Tricolor conseguiu desacelerar o Palmeiras e até chegou a ditar o rimo do jogo controlando a posse de bola antes do pênalti polêmico em Vitor Roque.

O camisa 7 afirmou que o time jogou "de igual para igual" no estádio adversário que o Tricolor "cai de pé". Ele reconheceu que a equipe oscilou na fase de grupos, quando engatou cinco partidas sem vencer, mas destacou a reação do grupo nos últimos duelos.

Jogo bem disputado, um clássico. Fica um sentimento é ruim porque fizemos um bom jogo, equilibrado, criamos bastante, a equipe se comportou muito bem, lutou bastante. Uma pena a gente ser desclassificado assim, mas é o futebol, nós vamos seguir em frente.

Tem sempre alguma coisa para gente melhorar, continuar fazendo, a gente teve uma sequência de jogos ruins, depois melhoramos. Caímos de pé, na minha opinião, contra um grande rival, uma grande equipe. Jogamos com personalidade, batalhamos, fomos para cima. Tenho muito orgulho desse elenco. Jogamos de igual para igual.

Zubeldía montou o São Paulo novamente com os três zagueiros, mas pela primeira vez usando o quarteto ofensivo neste esquema. Com Calleri, Luciano, Lucas e Oscar juntos em campo, coube ao camisa 8 atuar mais atrás, junto de Alisson. Lucas aprovou o sistema tático, que foi readotado pelo ténico argentino nesta retomada do Tricolor.