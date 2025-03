Lucas comenta condição física após substituição e valoriza comportamento do São Paulo no clássico

O São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista na última segunda-feira. A equipe perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque. Além do adeus a um dos possíveis títulos da temporada, a torcida tricolor também ficou preocupada com uma cena: Lucas Moura, com aparentes dores, deixando o campo na reta final da partida.

Lucas Moura deixou o gramado aos 38 minutos da segunda etapa e foi substituído por Erick. O atacante sentiu o aparente problema após uma dura falta. Após o clássico, o camisa 7 comentou sobre sua condição física.

"Eu bati o joelho muito forte no chão, e o zagueiro caiu em cima de mim ainda, então estava difícil para poder dobrar o joelho. Tentei ali, consegui ficar mais um pouco, mas fiquei preocupado de ser algo mais sério e a gente resolveu. Falei com o treinador, ele resolveu me tirar. Mas é assim, clássico é sempre muito pegado, apanho bastante, faz parte. Vamos para a próxima", disse Lucas na zona mista.

O atleta também avaliou o que faltou para o São Paulo empatar o jogo para ao menos tentar levar a decisão para os pênaltis. De acordo com o meia, o Tricolor pecou no último passe e não conseguiu finalizar bem as jogadas para gerar situações de perigo. Apesar disso, ele exaltou o comportamento do time.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

"Eu acho que faltou um pouquinho mais de capricho na fase ofensiva, mais de capricho ali para encontrar um último passe para fazer o gol. Foi um jogo muito disputado, muito equilibrado, muito competitivo, e conseguimos jogar de igual para igual contra uma grande equipe. A equipe se comportou muito bem. Acho que não faltou entrega, não faltou luta. Acredito que tivemos até um pouco mais de ocasiões para criar situações claras do que eles. Mas assim é o futebol. Infelizmente fomos eliminados. Agora é usar essas três semanas que temos para ajustar o que temos que ajustar e chegar bem para o Brasileirão", destacou o jogador.

Ainda sobrou tempo para Lucas Moura falar sobre a arbitragem do clássico, que gerou uma polêmica das grandes com o pênalti assinalado para o Palmeiras no fim da primeira etapa. Contudo, o camisa 7 evitou qualquer tipo de comentário e apenas lamentou a eliminação do São Paulo.

"O sentimento é ruim por ter sido eliminado, independente de como foi. É ruim, porque fizemos um bom jogo, e tínhamos totais condições de nos classificarmos e passar para a final. A arbitragem como eu falei, está aí para todo mundo analisar, os lances estão aí, cada um tire a sua conclusão. Já foi, já passou", concluiu Lucas.

Com queda na semifinal do Paulista, o São Paulo agora terá cerca de duas semanas para se preparar para o início do Campeonato Brasileiro. O Tricolor estreia na Série A contra o Sport, no próximo dia 30 de março, às 16h (de Brasília), no Morumbis.