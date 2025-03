PSG aproveita lambança, vence Liverpool nos pênaltis e avança na Champions

O PSG despachou o Liverpool e está nas quartas de final da Champions. A equipe francesa venceu o Liverpool por 4 a 1 nos pênaltis, após triunfo por 1 a 0 no tempo normal e prorrogação, e se garantiu na próxima fase.

Donnarumma foi o herói da noite em Anfield. O goleiro italiano do PSG pegou as cobranças de Darwin Núñez e Curtis Jones para garantir a classificação. Alisson não conseguiu defender nenhuma.

Dembélé marcou o gol no tempo normal após lambança de Konaté. O atacante do PSG aproveitou erro do defensor do Liverpool para ir às redes ainda no começo da partida.

A vitória do PSG por 1 a 0 levou o jogo para a prorrogação e pênaltis. O Liverpool venceu o duelo de ida, na França, também por 1 a 0.

O PSG vai encarar Aston Villa ou Club Brugge nas quartas de final — os ingleses venceram a ida por 3 a 1, e os times jogam a volta nesta quarta.

A equipe francesa fará o primeiro jogo em casa e definirá o classificado à semifinal fora. Os jogos devem ocorrer somente em abril.

O Liverpool volta a campo no domingo, quando encara o Newcastle, às 13h30 (de Brasília), pela final da Copa da Liga Inglesa. No mesmo dia, mas às 16h45, o PSG recebe o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi intenso e teve lambança. Precisando do resultado, o PSG não se acuou diante do mandante Liverpool e apostou nas jogadas com Dembélé e Kvaratskhelia. O gol, no entanto, saiu em erro de Konaté, que cortou errado um passe rasteiro na área dos Reds. Mesmo com a vitória parcial, os franceses seguiram atacando e ficaram perto do segundo. Os ingleses, por outro lado, quase não assustaram após o gol sofrido.

O segundo tempo foi de pressão do Liverpool. A equipe da casa encurralou o PSG, que aceitou ser pressionado. O resultado? Um gol de Szoboszlai — anulado por impedimento de Luis Díaz no começo da jogada — e um cabeceio de Quansah na trave. Do outro lado, Alisson foi apenas um espectador.

Salah e Hakimi em ação durante jogo entre Liverpool e PSG na Champions Imagem: Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

O PSG teve chances no primeiro tempo da prorrogação. A equipe francesa voltou melhor da pausa e passou muito perto de fazer o segundo em lances de Beraldo e Zaire-Emery. O Liverpool foi inoperante nos primeiros 15 minutos de tempo extra.

Alisson salvou o Liverpool da eliminação na prorrogação. O PSG seguiu melhor na segunda etapa do tempo extra, mas viu Dembélé parar em boa defesa do goleiro brasileiro, que levou a decisão para os pênaltis.

Donnarumma brilhou nos pênaltis. O goleiro italiano defendeu as cobranças de Darwin Núñez e Curtis Jones. Os jogadores do PSG foram perfeitos nas batidas: Vitinha, Gonçalo Ramos, Dembélé e Doué converteram. Apenas Salah acertou pelo Liverpool.

Lances importantes e gols

Salah fica no quase duas vezes. O egípcio começou o jogo com tudo. Aos quatro minutos, ele recebeu na área e finalizou firme, mas Nuno Mendes salvou em cima da linha. Logo depois, arriscou chute colocado e viu ela passar rente à trave.

Dembélé põe o PSG na frente: 1 a 0. Barcola deu passe para o meio da área. Konaté tentou cortar, mas tocou contra o próprio gol. A bola passou por Alisson e ficou livre para Dembélé só empurrar para as redes.

Dembélé comemora gol marcado pelo PSG contra o Liverpool na Champions League Imagem: Martin Rickett - PA Images/PA Images via Getty Images

Uma defesaça de cada lado. O ritmo continuou frenético nos primeiros minutos. Donnarumma salvou o PSG em uma bomba de Konaté, e Alisson apareceu para travar finalização de Barcola cara a cara.

Quase o segundo. Dembélé recebeu pela esquerda, levou para o fundo e tocou para o meio. Kvaratskhelia chegou finalizando de primeira. A bola desviou na defesa do Liverpool e passou muito perto do ângulo do gol defendido por Alisson.

Milagre. Donnarumma salvou o PSG no começo do segundo tempo. Mac Allister bateu escanteio em direção à área. Luis Díaz subiu no meio da defesa e cabeceou para o chão. Ela quicou e subiu. O goleiro se esticou todo e defendeu com a ponta dos dedos.

Kvaratskhelia vira goleiro. Após novo escanteio, Salah ficou com a sobra na segunda trave. O egípcio finalizou firme, mas Kvaratskhelia, em cima da linha, salvou com a perna.

Na trave! Quansah apareceu atrás da defesa do PSG em cobrança de falta e cabeceou buscando o canto direito de Donnarumma. A bola beijou o pé da trave, correu dentro da pequena área e ninguém apareceu para completar. O bandeirinha marcou impedimento, mas o zagueiro tinha condição legal.

Muito perto. Na única pontada do PSG no segundo tempo, Kvaratskhelia recebeu pela ponta esquerda, puxou para a perna direita e buscou o ângulo. Ela passou muito perto.

Beraldo quase marca. O brasileiro levou perigo no começo da prorrogação. Ele recebeu cruzamento de Doué e subiu mais que a defesa para cabecear rente à trave.

Alisson salva. Dembélé ficou perto do gol da classificação no segundo tempo da prorrogação. O francês recebeu no bico esquerdo da área e bateu colocado. Alisson caiu no canto esquerdo e espalmou para escanteio.

FICHA TÉCNICA

LIVERPOOL 0 (1) x (4) 1 PSG

Data e horário: 11 de março de 2025, às 17h (de Brasília)

Competição: Jogo de volta das oitavas de final da Champions League

Local: Anfield Road, em Liverpool (ING)

Árbitro: Istvan Kovacs (ROM)

Assistentes: Mihai Marica (ROM) e Ferencz Tunyogi (ROM)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Gols: Dembélé (11'/1°T)

Cartões amarelos: Marquinhos (PSG), Mac Allister (LIV)

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold (Quansah), Van Dijk, Konaté (Endo) e Robertson; Gravenberch, Mac Allister (Jones) e Szoboszlai (Elliott); Luis Díaz (Gakpo), Salah e Diogo Jota (Darwin Núñez). Técnico: Arne Slot

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos (Beraldo), Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruíz (Zaire-Emery) e João Neves (Gonçalo Ramos); Barcola (Doué), Kvaratskhelia (Lee Kang-In) e Dembélé. Técnico: Luis Enrique