Raphinha supera Rivaldo, Kaká e Neymar e leva Barça às quartas da Champions

O Barcelona eliminou o Benfica nas oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA. Os Culés venceram os Encarnados por 3 a 1 nesta terça-feira (11), no Estádio Olímpico Lluís Companys. O Barça havia vencido a partida de ida por 1 a 0, em Portugal.

Os gols do Barcelona foram marcados por Raphinha, duas vezes, e Yamal. O atacante brasileiro chegou a onze gols nesta edição da Champions, se tornando o artilheiro do campeonato ao ultrapassar o guineano Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, que tem dez gols.

Com os gols de hoje, Raphinha quebrou mais uma importante marca, se tornando o brasileiro com mais gols em uma edição de Liga dos Campeões, superando os compatriotas Jardel, Rivaldo, Kaká e Neymar, que fizeram, cada um, 10 gols em uma mesma edição do maior torneio da Europa.

Na próxima fase, o Barcelona enfrenta o vencedor do confronto entre Lille e Borussia Dortmund. As equipes, que empataram em 1 a 1 na partida de ida, decidem a vaga nesta quarta-feira (12), na França.

Os confrontos das quartas de final acontecem nas semanas dos dias 8 e 15 de abril. O Barcelona fará o primeiro jogo em casa.

Como foi o jogo

A partida começou com um minuto de silêncio em homenagem para Carles Miñarro Garcia, médico do Barcelona que morreu após um infarto, aos 53 anos, no último sábado (8).

Raphinha e Yamal foram os grandes destaques da partida. O brasileiro abriu o placar aos 10 minutos de jogo com uma "assistência" sem querer de Lamine Yamal, que tentou chutar mas pegou mal na bola, deixando Raphinha na cara do gol com o passe não intencional.

O Benfica chegou a empatar dois minutos após o Barcelona abrir o placar, com o zagueiro Otamendi, após cobrança de escanteio. Mas Yamal recolocou o Barça em vantagem aos 26 minutos, após acertar um belo chute de chapa de fora da área.

Ainda no 1º tempo, Raphinha, de novo, ampliou a vantagem do Barcelona. O brasileiro recebeu passe em contra-ataque puxado por Balde e anotou seu segundo gol, chegando a onze gols nesta edição da Champions.

Na volta do intervalo, o Barcelona ficou rodando a bola no campo de defesa, sem ser ameaçado pelo time português na segunda etapa. Quando acelerava um pouco mais, o Barça criava chances com a dupla infernal Raphinha e Yamal.

Com o 3 a 1 e a classificação em mãos, Hansi Flick começou a poupar seus jogadores já pensando nas próximas partidas de La Liga e na próxima fase da Champions.

Brasileiros com mais gols em uma edição de Champions

Raphinha (Barcelona) - 11 gols (2024/2025)

Neymar (Barcelona) - 10 gols (2014/2015)

Kaká (Milan) - 10 gols (2006/2007)

Rivaldo (Barcelona) - 10 gols (1999/2000)

Jardel (Porto) - 10 gols (1999/2000)

Gols e destaques

1 x 0: Aos 10 minutos do 1º tempo, Lamine Yamal arrancou pela direita, deixou Florentino caído no gramado após um corte seco e, na hora de tirar o 10, bateu mal demais de canhota. A bola sobrou para Raphinha livre na segunda trave, que finalizou no contrapé do goleiro Trubin. Décimo gol para o brasileiro na Champions e mais uma assistência para o jovem espanhol.

1 x 1: Apenas dois minutos após o Barcelona abrir o placar, o Benfica deixou tudo igual com um gol de Otamendi. O norueguês Schjelderup cobrou escanteio da esquerda, Lewandowski tentou afastar e resvalou para trás. O zagueiro argentino testou firme e estufou a bochecha da rede do goleiro Szczesny.

2 x 1: Raphinha cobrou falta da meia-esquerda, a bola passou pela área e Yamal evitou a saída pela ponta direita. O jogador carregou em velocidade para o meio e, dessa vez, chapou certinho de fora da área para recolocar o Barça em vantagem, aos 26 do 1º tempo.

3 x 1: Na reta final do 1º tempo, Balde puxou contra-ataque do Barcelona partindo do campo de defesa e servindo Raphinha na meia-lua da área do Benfica. O brasileiro recebeu, ameaçou o chute e, em seguida, bateu cruzado de canhota no canto de Trubin.

Ficha técnica

Barcelona 3 x 1 Benfica

Campeonato: Liga dos Campeões (partida de volta das Oitavas de Final)

Data: 11/03/2025

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, Barcelona (Espanha)

Hora: 14h45 (horário de Brasília)

Árbitro: François Letexier (França)

Cartões amarelos: António Silva (BEN)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Raphinha (BAR), 10' do 1º tempo (1-0); Otamendi (BEN), 12' do 1º tempo (1-1); Yamal (BAR), 26' do 1º tempo (2-1); Raphinha (BAR), 42' do 1º tempo (3-1)



Barcelona: Szczesny; Koundé, Ronald Araújo, Martínez (Eric García), Balde; De Jong (Casadó), Pedri, Dani Olmo (Gavi), Lamine Yamal (Fermín López), Raphinha, Lewandowski (Ferrán Torres). Técnico: Hansi Flick.

Benfica: Trubin; Tomás Araújo (João Rego), António Silva, Otamendi, Dahl; Florentino (Leandro Barreiro), Aursnes, Kökçü (Belotti); Aktürkoglu (Renato Sanches), Schjelderup (Zeki Amdouni), Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.