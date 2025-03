Inter de Milão vence Feyenoord e vai às quartas da Liga dos Campeões

A Inter de Milão se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira. No San Siro, a equipe de Simone Inzaghi venceu o Feyenoord por 2 a 1, pelo jogo de volta das oitavas, sem a presença de Lautaro Martínez no campo.

Com o resultado, o clube italiano irá enfrentar o Bayern de Munique na próxima fase. O time alemão eliminou o Bayer Leverkusen por 2 a 0, também na tarde desta terça.

A Inter de Milão retorna aos gramados neste domingo, às 16h45 (de Brasília), contra a Atalanta, pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. No mesmo dia, o Feyenoord enfrenta o Twente, pela 26ª rodada do Campeonato Holandês, às 10h30.

O jogo

Com o apoio da sua torcida, a Inter de Milão controlou o ritmo da partida desde o início do primeiro tempo. Assim, logo aos oito minutos, Thuram abriu o placar, com assistência do brasileiro Carlos Augusto.

O Feyenoord, em desvantagem, tentou avançar para o campo de ataque. E a estratégia deu certo. Os visitantes empataram aos 42 minutos, após Jakub Moder converter um pênalti que ele mesmo sofreu.

No segundo tempo, logo aos seis minutos, Çalhano?lu converteu o segundo pênalti da partida, colocando a Inter de Milão novamente a frente do placar.

Com 4 a 1 no placar agregado, os italianos apenas controlaram a vantagem e avançaram para a próxima fase da competição.