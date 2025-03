Atacado por Neymar, influencer é famoso por venerar ídolo: 'sempre defendi'

O influenciador santista César Augusto costuma idolatrar Neymar em suas postagens, mas levou uma 'bronca' do craque santista logo em sua primeira crítica.

O que aconteceu

Neymar respondeu às críticas de César Augusto após ele postar um vídeo de desabafo por conta da ausência do jogador na semifinal do Paulistão, contra o Corinthians. O influencer se disse indignado porque esperava ver Neymar jogando o clássico (veja abaixo). O camisa 10 do Peixe ficou no banco e não entrou em campo por conta de um incômodo na coxa esquerda.

Neymar não deixou por menos e respondeu ao influencer nos comentários do vídeo no Instagram. "Fica quieto que é melhor fera [sic]", escreveu o camisa 10 do Santos.

No geral, o influencer costuma venerar Neymar em seus vídeos, defendendo-o na grande maioria das situações. Em uma de suas postagens, ele diz ter realizado um sonho ao ver o craque atuando com a camisa do Santos. "Eu com 13 anos não conseguir ver o Neymar em campo. Relaxa, nós conseguimos ver ele em campo pelo Santos".

Quem me conhece sabe que sempre acompanhei o Neymar, sempre defendi, discuti com amigos, familiares, na internet. É, sim, o meu maior ídolo no futebol, mas eu me decepcionei. É o tipo de comentário que eu me senti mal

César Augusto, por exemplo, saiu em defesa de Neymar após o jogador ser criticado por suas primeiras atuações com a camisa do Santos. Ele não venceu nos três primeiros jogos que fez pelo Peixe: 1 a 1 com o Botafogo, 0 a 0 com o Novorizontino e derrota de 1 a 0 para o Corinthians.

'Ah, o Neymar ainda não voltou para o Brasil'. 'O Neymar já chegou'? 'Ah, mas o Neymar não é mais o mesmo'. Eu quero ver você ficar quase dois anos sem jogar futebol e voltar voando. O que vocês querem cobrar do Neymar? São quase três jogos depois de quase dois anos. Vocês têm noção do que é isso?

O próprio César Augusto brincou ao levar a resposta de Neymar depois de tantos elogios feitos ao camisa 10. "Sempre fui fã do Neymar... fiz 1 vídeo 'criticando'", escreveu, mostrando a crítica do jogador santista em sua postagem.

O influencer ainda gravou um vídeo para reforçar que não fez críticas pessoais a Neymar. Ele esclareceu que o desabafo se deu porque o torcedor santista não teve informação sobre a real situação de como estava o camisa 10 antes do clássico.