Hulk faz treino à parte no Atlético-MG e segue sem escalação confirmada para final do Mineiro

Principal ausência do técnico Cuca no jogo de ida da decisão do Campeonato Mineiro, o atacante Hulk continua sendo um problema e com escalação indefinida no Atlético-MG para o segundo jogo, sábado, às 16h30, novamente no Mineirão, diante do América.

Estrela do elenco, Hulk sofreu um contusão muscular na coxa na semifinal diante do Tombense e, desde então, vem fazendo tratamento intensivo. Ausente na goleada por 4 a 0 no jogo de ida - havia esperança de que ficasse na reserva -, o jogador continua realizando atividades à parte em Belo Horizonte.

Mesmo contundido, Hulk fez questão de ir ao vestiário no primeiro jogo, no sábado passado, e ainda participou da preleção. Capitão, o atacante discursou com os jogadores antes da entrada de campo, dando palavras de incentivo que parecem ter servido bem, já que o time goleou e encaminhou o hexacampeonato.

Sem Hulk, o duelo de ida contou com Gustavo Scarpa mais adiantado, auxiliando os atacantes Cuello e Rony, que fechou a goleada. Possível substituto na ocasião, o centroavante Deyverson começou a final no banco de reservas. Os demais gols foram de Guilherme Arana e Lyanco, em dose dupla.

Arana, por sinal, não esconde a euforia com o início de ano da equipe, invicta após 15 partidas e vindo de nove vitórias consecutivas. "É cedo para falar, mas estamos no caminho certo, e todos focados em um só objetivo: entrar nas competições pensando em títulos", disse o lateral, que após a decisão se apresenta à seleção brasileira para jogos das Eliminatórias Sul-Americanas diante da Colômbia, dia 20, e da Argentina, dia 25.