Hamilton diz que usa críticas como 'combustível' para melhorar e mostra-se empolgado na Ferrari

Prestes a iniciar sua trajetória oficial como piloto da Ferrari, com a largada da temporada neste fim de semana, com a disputa do GP da Austrália, no circuito de Melbourne, o heptacampeão Lewis Hamilton mostrou-se empolgado com a nova equipe. Confiante em grandes resultados na Ferrari, o inglês aproveitou para "ignorar" as críticas ao revelar que as usa como "combustível" por melhora na s pistas.

Pouco depois da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, Hamilton foi questionado se, aos 40 anos, teria fôlego para não decepcionar na equipe italiana e não deu bola para os questionamentos, revelando que eles o seguem a carreira toda.

"Naturalmente, em nosso esporte, críticas são algo que todos recebem. Acho que provavelmente recebi muito mais ao longo da minha carreira", admitiu, sem preocupação. "Realmente não importa para mim, alguns dos comentários que surgiram ao longo da minha carreira, não foram só nos últimos 12 meses ou algo assim. Eu apenas uso isso como combustível."

O heptacampeão garante que está concentrado em grande trabalho com a Ferrari e não pretende que nada o interfira. "Estou apenas na mentalidade de que preciso manter minha cabeça baixa (humildade), continuar fazendo o que estou fazendo. Sei que estou crescendo a cada dia, sei que estou fadado a cometer erros, pois sou apenas humano. Mas uma coisa da qual me orgulho é que tenho motivação, tenho foco, sou capaz de admitir quando estou errado e sei que amanhã trabalharei para ser melhor", afirmou.

O piloto não esconde, contudo, estar encantado com a magia da nova escuderia, após muitos anos na Mercedes. "Definitivamente correspondeu", disse, sobre o romantismo da equipe vermelha. "Uma coisa é ver de fora, mas quando você está realmente lá dentro, é bem extremo, é bem incrível."

E os elogios não param. "Só de falar com toda a equipe, ver toda a equipe na fábrica reunida no mesmo espaço e ver o quão apaixonados e animados todos estão, andando por todos os diferentes departamentos... pessoas que simplesmente vivem e respiram a Ferrari", frisou.

"É onde você cresce sonhando em trabalhar, aqueles lugares e cidades menores na Itália onde eles cresceram sonhando em um dia estar lá. Você pode ver o quão orgulhosos eles estão de trabalhar lá, e quanto orgulho eles têm do seu trabalho é realmente lindo de ver", elogiou. "Estar no lado receptor disso é uma nova experiência que eu não poderia ter imaginado."