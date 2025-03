Guarani libera atacante Matheus Régis para reforçar o Botafogo-SP na Série B

O Guarani acertou a saída do atacante Matheus Régis, que foi liberado para reforçar o Botafogo-SP na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, que pertence ao São Bernardo, assinará por empréstimo com o clube de Ribeirão Preto, onde tentará ganhar mais espaço e sequência de jogos.

Matheus Régis enfrentou um início de temporada conturbado no Guarani. Durante parte do Campeonato Paulista, ele desfalcou a equipe devido a uma lesão de primeiro grau no ligamento colateral do joelho. Após o período de recuperação, voltou a atuar normalmente e esteve em campo na última rodada do estadual. Ao todo, vestiu a camisa bugrina em cinco partidas e marcou um gol.

Além da questão física, o atacante também se envolveu em uma polêmica extracampo. Durante sua recuperação da lesão, ele foi flagrado em uma balada em Campinas, o que gerou insatisfação interna no clube. O episódio acabou pesando na decisão da diretoria de negociá-lo e abrir espaço no elenco para outras opções ofensivas.

No Botafogo-SP, Matheus Régis terá a oportunidade de disputar a Série B e buscar afirmação em um novo ambiente. A equipe de Ribeirão Preto vem se reforçando para tentar uma campanha sólida na competição nacional, e a chegada do atacante pode agregar mais velocidade e versatilidade ao setor ofensivo.

Já o Guarani foca na preparação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Após uma campanha de certo ponto frustrante no Paulistão, o time busca reconstrução para lutar pelo acesso. A estreia na terceira divisão nacional será apenas no dia 13 de abril, contra o Maringá, no Brinco de Ouro.