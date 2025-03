Gramado sintético do Allianz atrapalhou o São Paulo? Colunistas divergem

O gramado sintético do Allianz Parque atrapalhou o São Paulo na polêmica eliminação contra o Palmeiras na semifinal do Paulistão? Os colunistas Danilo Lavieri e Arnaldo Ribeiro divergiram sobre a questão no UOL News Esporte desta terça (11).

Lavieri: Jogo do São Paulo fluiu com grama rápida

Ontem, não vi o São Paulo ter dificuldade em relação ao sintético, que é sempre uma pauta. Pelo contrário, achei até que o jogo do São Paulo, com o Oscar distribuindo de trás e com o Lucas recebendo, infernizando a zaga do Palmeiras, acho que fluiu muito bem por conta do jogo rápido.

O Oscar conseguiu dar passes rápidos, o Lucas fez tabelas com Calleri e a rapidez do gramado desta vez ajudou. Não consigo relacionar o erro do Rafael e do Arboleda com o gramado. Não achei que desta vez o São Paulo tenha tido dificuldade.

Danilo Lavieri

Arnaldo: É difícil competir com o Palmeiras no gramado sintético

O São Paulo sempre errar o último passe ou o Rafael sair jogando errado com o Arboleda, isso é o gramado sintético, a velocidade da bola. A sacada evidente e ótima do Zubeldía foi trazer o Oscar para trás para que ele pudesse iniciar mais limpo o passe. E eu discordo, o jogo do Lucas fica mais descontrolado no gramado mais próximo, ele tem que arrancar, já não tem a mesma vitalidade e vira uma presa fácil para as faltas. E a opção do São Paulo passa a ser o cruzamento.

O Palmeiras tem um jeito de jogar que é muito simples no seu campo e é difícil o adversário competir nessa simplicidade, que é bola parada, chute de média distância, lateral dentro da área e sem risco algum na saída de bola. É assim que joga o Palmeiras e esse é o jogo do gramado sintético, é um jogo que você tem que correr menos riscos, e é curioso porque esse time do São Paulo com o incremento técnico do Oscar normalmente é um time que corre mais riscos.

O gol que o São Paulo fez contra o Novorizontino -- que é a metida do Oscar para o Lucas, o Lucas ganha na velocidade e toca para o Calleri fazer o gol -- seria impossível num gramado sintético pela velocidade que a bola tem.

Arnaldo Ribeiro

RMP pede Leila na CBF: 'É a presidente que merece mais aplausos'

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira é hoje a melhor dirigente de clube do Brasil e deveria se candidatar à CBF, disse o colunista Renato Maurício Prado.

O colunista elogiou a postura de Leila diante da Conmebol no caso de racismo contra o jovem atacante Luighi. Ela criticou a falta de respaldo da entidade e ironizou que os clubes brasileiros deveriam se filiar à Concacaf.

A Leila foi muito bem nesse episódio inteiro, desde a primeira reação até essa história da Concacaf. Me lembrou uma época em que o Flamengo foi prejudicado, e o Kleber Leite era o presidente e disse que ia disputar o Campeonato Paulista. É mais ou menos a mesma ameaça.

É claro que essa ameaça para a Concacaf é forte, mas não vai acontecer. Não tem como os times brasileiros saírem da Conmebol e disputar a Concacaf, mas eu acho que a Leila teve uma postura excelente.

A Leila é, hoje em dia, a presidente mais atuante e mais incisiva, a que merece mais aplausos no futebol brasileiro.

Renato Maurício Prado

RMP avaliou que Ronaldo já representaria uma melhora na CBF em relação à gestão Ednaldo Rodrigues, mas declarou que votaria em Leila se pudesse.

O Fenômeno lançou sua candidatura à presidência da CBF e tem buscado apoio nos bastidores da entidade, que Ednaldo controla à mão de ferro.

Quando a gente vê uma presidente como a Leila atuando com firmeza e defendendo as teses certas, a gente tem que bater palma.

Penso seriamente em apoiar a Leila para presidenta da CBF, em vez do Ronaldo. Melhor que o Ednaldo, o Ronaldo será. Mas entre a Leila e o Ronaldo, se eu pudesse votar, a Leila teria o meu voto.

Renato Maurício Prado

