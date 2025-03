FPF pede adiamento dos jogos de Corinthians e Palmeiras no Brasileiro e espera "bom senso" da CBF

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta terça-feira, em Conselho Técnico, as datas das finais do Campeonato Paulista de 2025, entre Corinthians e Palmeiras. A segunda partida da decisão foi marcada apenas dois dias antes da estreia das equipes no Brasileirão.

O jogo de volta da decisão está agendado para dia 27 de março, uma quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. Os clubes não se mostraram dispostos a decidir o Estadual um dia antes, na quarta-feira, uma vez que haverá rodada das Eliminatórias Sul-Americanas no dia 25. Os finalistas podem ter, ao todo, 11 convocados nesta data Fifa.

No dia 29 (sábado), o Palmeiras recebe o Botafogo, às 16h30, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Na mesma data, às 18h30, o Corinthians visita o Bahia na Arena Fonte Nova.

A FPF, portanto, pede que a CBF adie as partidas das duas equipes no Brasileirão para domingo, dia 30. A final não depende do aval da entidade para ser realizada no dia 27, mas o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, espera "bom senso".

Caso contrário, a tendência é que Corinthians e Palmeiras optem por jogar em um intervalo menor: nos dias 27 e 29.

Há ainda a possibilidade dos confrontos serem remarcados para segunda-feira, mas isso ocasionaria outro problema, desta vez com a Conmebol. A primeira rodada da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana está prevista para os dias 2 e 3 de abril.

Em último caso, os compromissos dos times pela Série A podem ser jogados para frente e serem disputados em outra data, ainda a ser encontrada no calendário.

"Não tem pressão na CBF, tem diálogo com a CBF. Isso é o razoável. Os dois clubes tem jogadores convocados na data Fifa, precisa repatriar, dar descanso para que façam uma final da importância de um Palmeiras e Corinthians. Não é pressão, é uma realidade. Depende do bom senso da CBF de mudar os jogos, do aval não. Os clubes podem optar por jogar em um espaço menor. Não é o caminho ideal, nem o que a gente quer, mas pode acontecer. Estamos puxando para quinta-feira e pedimos para que a CBF compreenda a necessidade de dois clubes grandes que têm jogadores numa data Fifa e que possam repatriá-los para a final", afirmou Reinaldo nesta terça-feira.

"Não está fixado o dia 29 [a estreia no Brasileirão]. Pode ser dia 29 ou dia 30. Dia 30 seria melhor para nós, porque o campeonato [Paulista] acaba na quinta-feira, a gente já viajaria na sexta. Para a gente seria melhor no domingo", disse o presidente do Corinthians, Augusto Melo.

A primeira partida da decisão será disputada neste domingo (16), às 18h30, no Allianz Parque.

O Corinthians, por ter melhor campanha na classificação geral, terá a vantagem de decidir o confronto como mandante. O Timão detém 33 pontos na tabela, contra 29 do Palmeiras.

De volta à final do Paulistão depois de cinco anos, a equipe do Parque São Jorge eliminou Mirassol e Santos nas quartas e semifinal, respectivamente. Já o Verdão, que busca um tetracampeonato inédito, despachou São Bernardo e São Paulo, em clássico que ficou marcado por um pênalti polêmico.

O campeão será definido conforme o placar agregado dos dois jogos da decisão estadual. Em caso de empate, o duelo irá para a disputa de pênaltis.