FPF divulga áudio do VAR do pênalti polêmico para o Palmeiras no Choque-Rei

O Palmeiras venceu o São Paulo, nesta segunda-feira, por 1 a 0, pela semifinal do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. Raphael Veiga marcou o único gol da partida, após a marcação de um pênalti polêmico. Nesta terça-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou o áudio da cabine do VAR no momento da revisão do lance.

O lance em questão aconteceu na reta final do primeiro tempo. Em um momento em que o Palmeiras pressionava a saída de bola do São Paulo, Ferraresi recuou para Rafael, que precisou sair rápido após chegada de Veiga e tocou errado para Arboleda. Vitor Roque roubou a bola, foi derrubado pelo zagueiro e o árbitro marcou o pênalti. O VAR revisou a infração e concordou com a marcação de campo.

"Checa para mim. Ele (Arboleda) perde a bola. O jogador (Vitor Roque) dá um tapa para correr e ele põe a perna", disse o árbitro Flávio Rodrigues de Souza.

A partir desse momento, a cabine do VAR começa a rever e analisar o lance da penalidade.

"Ele (Arboleda) perde o 'timing' da bola. Ele (Vitor Roque) faz o toque lateral. Veja aqui para mim se tem contato do pé dele ou não", diz o árbitro de vídeo Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. "Bola passa e o zagueiro bota a perna na frente", acrescenta o assistente do VAR.

"Essa perna esquerda, ele coloca sim. Ele (Arboleda) faz o calço com a perna esquerda na perna esquerda do jogador adversário (Vitor Roque). Esse é o momento do calço. Perna esquerda com perna esquerda também. Esse é o contato. Então, o pênalti está confirmado", concluiu Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

Com a penalidade confirmada, Raphael Veiga bateu firme no ângulo, sem chances para o goleiro Rafael, e colocou o Palmeiras em sua sexta final de Campeonato Paulista seguida. O Verdão vai enfrentar o Corinthians na decisão em busca do tetracampeonato inédito na história do clube.

O pênalti gerou revolta do lado do São Paulo, que protestou contra a marcação da arbitragem. Na zona mista, Julio Casares, presidente do Tricolor, e Carlos Belmonte, diretor de futebol, questionaram a atuação do VAR.