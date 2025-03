Fora de casa, Bauru vence Fortaleza BC e complica rival no NBB

Nesta terça-feira, na Arena CFO, o Bauru venceu o Fortaleza BC por 74 a 66, em mais uma rodada do NBB. Agora, a equipe cearense precisa vencer os seis jogos restantes para garantir vaga nos playoffs da temporada 2024/25.

O Bauru ocupa, atualmente, a quinta colocação e, portanto, está seguro por uma vaga nas oitavas de final do NBB. O Fortaleza BC, por sua vez, após 28 duelos, é o lanterna, na 20ª posição. Os 18 primeiros se classificam à próxima fase.

Nesta sexta-feira, o Bauru visita o Unifacisa, às 19h30 (de Brasília).Já o Carcalaion se prepara para enfrentar o Franca, em casa, no dia 28, às 19h30.

Basquete nacional agitando a terça-feira! ?? Alex Garcia flerta com triplo-duplo, Dontrell Brite lidera a pontuação com 22 e @baurubasket chega a 16ª vitória em 27 jogos no #NBBCAIXA 2024/25 após superar o Fortaleza B.C no CFO! ? ? Carlos Roosewelt/FBC#OBasqueteAconteceAqui pic.twitter.com/rMQdiA6HeU ? NBB CAIXA (@NBB) March 12, 2025

O confronto começou equilibrado, com o Fortaleza demonstrando boa intensidade e mantendo-se próximo no placar. Apesar disso, o Bauru conseguiu virar o jogo e foi para o intervalo com vantagem mínima de 19 a 18. O camisa 10 tricolor, Salsamendi, foi o principal nome do time no primeiro tempo, anotando 9 pontos com um aproveitamento de 75% nos arremessos de quadra.

No segundo período, a equipe paulista ampliou a diferença no placar, chegando a abrir 11 pontos em determinado momento.

Retornando para a segunda metade com o placar de 43 a 36 para o Bauru, o Fortaleza BC encontrou dificuldades para se reorganizar ofensivamente e reduzir a desvantagem. A equipe paulista manteve o controle do jogo e segurou a diferença em torno de 10 pontos durante grande parte do terceiro quarto.

No último período, o Tricolor tentou uma reação e iniciou o quarto com uma sequência de 6 a 0, melhorando defensivamente e demonstrando maior intensidade. Apesar do esforço, o Bauru segurou a vantagem e saiu vitorioso ao final do tempo regular.